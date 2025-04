Anno scolastico '25/'26, a Trani tutti in aula dal 16 settembre

Approvati il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2025/26 e le direttive per l'adattamento dello stesso da parte delle istituzioni scolastiche regionali, nonché l'iniziativa finalizzata all'ideazione delle immagini del medesimo calendario scolastico da parte delle istituzioni scolastiche regionali.Allo svolgimento delle lezioni dell'anno scolastico 2025/26 sono assegnati 221 giorni per le scuole dell'infanzia e 203 giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio, per le scuole di ogni ordine e grado, il 16 settembre 2025 e il termine per le scuole dell'infanzia il 30 giugno 2026 e per tutte le altre scuole il 9 giugno 2026.