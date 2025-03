Terminati i corsi di lingua inglese alla scuola Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio

Sono terminati in data 25 marzo 2025 i due progetti di formazione di livello base di lingua inglese, rientranti nell'ampia progettualità del PNRR, i quali hanno visto protagonisti gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e i cinquenni della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" lungo un arco di tre mensilità.La curiosità, l'entusiasmo e il coinvolgimento diretto degli alunni, uniti ad una didattica ludico-laboratoriale per apprendere e comprendere la lingua inglese in modo divertente e dinamico, hanno condotto al grande successo dei due progetti, portando altresì gli alunni stessi ad un confronto diretto con realtà linguisticamente differenti da quella di appartenenza.I docenti della Scuola Secondaria, prof.ssa A. Di Bisceglie e prof. A. Scafarella, con l'ausilio delle insegnanti tutor, le maestre Brullo e Di Toma, in uno spirito di continuità e appartenenza alla grande comunità ove gli alunni ne costituiscono i principali protagonisti, hanno potuto adottare un approccio educativo che ponesse in primo piano i piccoli e la loro scoperta della lingua inglese attraverso la pratica e l'esperienza diretta per mezzo di giochi, laboratori, canzoni, colori e strumenti digitali.Un ringraziamento sentito, come sempre, va al Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, per credere fermamente nell'importanza della dimensione linguistica e sostenere tutte le attività che contribuiscono alla promozione della cittadinanza europea e alla consapevolezza di essere cittadini del mondo e alle famiglie per appoggiare la vision di una scuola aperta al mondo. Infine, un ringraziamento speciale a tutti i piccoli studenti per la gioia, l'affetto e l'entusiasmo che hanno mostrato nel corso dei progetti.