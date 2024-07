Addio ad Emilio Casiero, maestro di intere generazioni di tranesi

Con profondo dolore il Terzo Circolo "Gabriele D'Annunzio" ricorda il suo Dirigente Dr. Emilio Casiero. Persona di grande ricchezza umana e professionale, marito e padre straordinario, nonno amorevole, la sua dedizione alla famiglia e l'amore che ha sempre dimostrato per i suoi cari sono stati esemplari e fonte di ispirazione per tutti noi.Nella sua lunga carriera, Emilio è stato anche un maestro di intere generazioni. La sua passione per l'insegnamento, la capacità di ascolto ed il sostegno che ha offerto a studenti e colleghi lo hanno reso un punto di riferimento nella nostra comunità. Ha saputo trasmettere valori importanti e ha sempre messo al primo posto il benessere e la crescita dei suoi alunni.Come dirigente scolastico, Emilio ha dimostrato una rara umanità ed una visione lungimirante, promuovendo numerose iniziative innovative che hanno significativamente migliorato la qualità dell'insegnamento nel nostro istituto. La sua leadership è stata caratterizzata da un costante impegno per creare un ambiente scolastico accogliente, inclusivo e stimolante.Oltre al suo impegno professionale, Emilio era conosciuto per la sua gentilezza e generosità. Sempre disponibile all'ascolto ed al supporto, è stato un amico sincero e un collega prezioso per molti docenti.Resteranno per sempre i suoi insegnamenti, che rivivranno nei ricordi e nell'esempio di una vita piena e dedita agli altri. Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa è immenso, ma il suo ricordo e il suo insegnamento continueranno a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. La Comunità del 3^ Circolo si stringe in un affettuoso abbraccio alla collega Licia, ai figli ed ai nipotini adorati.