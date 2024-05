Tentato furto in un supermercato in via delle Tufare, fugge a mani vuote

Sono intervenuti Polizia e Carabinieri per visionare le videocamere del supermercato in via delle Tufare dove un uomo in serata ha cercato di rubare merce senza pagare. Colto in flagranza dal direttore e da alcuni dipendenti, ha lasciato cadere la refurtiva per scappare in fretta: l'episodio ovviamente ha creato grande scompiglio e molto spavento, anche tra i clienti del supermercato, ma per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose.