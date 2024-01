Dal Tg Zero di Radio Capital alle testate nazionali: si estende la mobilitazione per la 500 di nonna Pina

Notizie sì, ma con leggerezza: è lo stile di Edoardo Buffoni e Mary Cacciola che nel Tg Zero di Radio Capital hanno dato ampio spazio alla vicenda della 500 rubata a Trani alla signora Pina - ormai ribattezzata on-line nonna Pina - che la possedeva dall'età di 23 anni e che le assicurava autonomia per andare a fare la spesa, per andare a messa e dal medico. Nell'appello la signora aveva fatto sapere che questo furto le aveva "spezzato il cuore perché all'automobile era legata come fosse una figlia": la cosa potrebbe far sorridere, ma a parte Ia proverbiale affezione che, soprattutto al sud, abbiamo per le vecchie macchine, è assolutamente comprensibile che questo storico mezzo abbia costituito per la signora una vera compagna di vita con la quale ha attraversato quasi sessant'anni, 58 per la precisione. Dalle testate locali a quelle , passando ormai per migliaia di condivisioni sui social, dunque la vicenda si sta allargando a macchia d'olio, purtroppo sottolineando il triste primato di Trani e della provincia BAT che è quello del record dei furti d'auto. Speriamo almeno che il primato sia anche quello del buon cuore dei ladri, che si decidano a restituire o a far ritrovare sana e salva la cara, vecchia 500.