Fanno saltare bancomat della BNL e lo svaligiano. IL VIDEO

Il prezioso video girato da un residente di via Aldo Moro racconta chiaramente quello che è avvenuto all'alba di questa mattina a Trani, qualche istante dopo la bomba fatta esplodere allo sportello automatico del bancomat BNL di via Aldo Moro: nelle immagini si vedono chiaramente due ladri coperti da passamontagna intenti a svaligiare la cassa con il sottofondo il rumore squillante degli allarmi e una voce che grida "Al ladro". Ma la cosa più sorprendente è il fare sprezzante di uno dei due malviventi a termine dell'impresa che con la mano saluta evidentemente altri residenti affacciati ai balconi, prima di fuggire a bordo di una macchina nera. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti per cercare di risalire all'identità della banda.