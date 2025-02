Tentato furto in una pizzeria in via Andria a Trani, ladri messi in fuga dalle auto in transito

È il quarto tentato furto in pochi giorni nella zona di via Andria a Trani. Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, intorno alle ore 2:15, una pizzeria situata lungo la via è stata presa di mira da una coppia di ladri. I due malintenzionati hanno cercato di forzare la saracinesca dell'attività, ma fortunatamente sono stati messi in fuga dal transito delle auto, evitando così il compimento del furto.Nonostante il fallimento del tentativo, i danni al negozio sono ingenti. I proprietari della pizzeria sono rimasti sconvolti per l'accaduto, poiché si tratta solo dell'ultimo di una serie di episodi che hanno visto i quartieri limitrofi, in particolare via Andria, come obiettivo di simili atti criminosi. "È il quarto tentato furto in questa settimana – scrive il titolare alla redazione di Traniviva – e la situazione sta diventando insostenibile. Ogni volta i danni sono enormi e non c'è mai un vero riscontro del furto, perché fortunatamente i ladri non riescono mai a concludere l'azione. Ma la paura e il senso di insicurezza crescono ogni giorno."Lo stesso chiede un intervento urgente da parte delle forze dell'ordine, affinché siano intensificati i controlli notturni e vengano avviate misure di sorveglianza più efficaci. Un appello che si fa sentire sempre più forte, in un quartiere che sembra essere diventato un obiettivo privilegiato per i ladri.