Defibrillatore
Defibrillatore
Cronaca

Rubato per la seconda volta il defibrillatore in piazza della Repubblica

Il dispositivo salvavita era stato installato a ottobre

Trani - mercoledì 7 gennaio 2026 14.59
È stato rubato per la seconda volta il defibrillatore pubblico installato lo scorso ottobre in Piazza della Repubblica dall'associazione Trani Soccorso. L'amara scoperta è stata fatta in queste ultime ore, suscitando sdegno tra i cittadini e l'associazione che da anni si batte per una città più sicura e attrezzata dal punto di vista sanitario.

Il dispositivo salvavita era già stato sottratto una prima volta poche settimane dopo l'installazione, salvo poi essere ripristinato ad ottobre. Questo secondo furto, però, riapre una ferita ancora più profonda: quella della mancanza di rispetto verso beni pubblici destinati a salvare vite.

Secondo fonti vicine all'associazione risulta che sono già state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati per risalire all'identità del responsabile. Ci si interroga ora su come sia possibile che un gesto tanto vile venga ripetuto con tanta facilità: un defibrillatore non è un oggetto qualsiasi, è uno strumento che può fare la differenza tra la vita e la morte.
  • Furto
Altri contenuti a tema
1 Violenza inaudita a Trani: donna aggredita con un pugno in pieno volto da scippatore in bici elettrica Violenza inaudita a Trani: donna aggredita con un pugno in pieno volto da scippatore in bici elettrica L'episodio di aggressione sul cavalcavia di Via Papa Giovanni XXIII evidenzia una preoccupante escalation di criminalità e violenza gratuita in città
Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia Territorio Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia Tra i numeri preoccupanti anche i tentati omicidi e i danneggiamenti con incendio
Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani Sono 18 gli Atm disattivati in Puglia dalle 19 alle 8.30 per arginare l’ondata di furti
Bassorilievo rubato in chiesa: "Atto ignobile" e Di Leo (Lega) scrive al Sindaco ponendo il caso sicurezza a Trani Politica Bassorilievo rubato in chiesa: "Atto ignobile" e Di Leo (Lega) scrive al Sindaco ponendo il caso sicurezza a Trani Dopo il furto in via Malcangi, il capogruppo della Lega chiede se l'area sia videosorvegliata
Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani La denuncia social di don Raffaele Sarno
A Trani la criminalità colpisce ancora: furto nel locale di un parrucchiere A Trani la criminalità colpisce ancora: furto nel locale di un parrucchiere L’episodio si è verificato nella notte tra il 4 e il 5 giugno e ad agire sarebbe stato un uomo solo
Fino a sette auto al giorno rubate nella Bat: sgominato gruppo di Cerignola Fino a sette auto al giorno rubate nella Bat: sgominato gruppo di Cerignola Dopo averli cannibalizzati, i veicoli venivano bruciati in campagna. La Polizia scopre interi box con migliaia di pezzi di autovetture rubate
Ancora un furto in un negozio a Trani, sfondata la vetrina di un salone di bellezza  Ancora un furto in un negozio a Trani, sfondata la vetrina di un salone di bellezza  Il colpo dopo le quattro di questa mattina in corso Imbriani
Teatro Mimesis, il “vero Natale” in un video-racconto
7 gennaio 2026 Teatro Mimesis, il “vero Natale” in un video-racconto
Impianti sportivi al collasso e disagio giovanile. La proposta di Raffaella Merra
7 gennaio 2026 Impianti sportivi al collasso e disagio giovanile. La proposta di Raffaella Merra
Bottaro difende il Capodanno: “Trani è viva, stop veleni social”. Bilancio agrodolce.
7 gennaio 2026 Bottaro difende il Capodanno: “Trani è viva, stop veleni social”. Bilancio agrodolce.
Epifania di fede e tradizione: Trani saluta le feste con il suggestivo arrivo dei Re Magi a San Giovanni
7 gennaio 2026 Epifania di fede e tradizione: Trani saluta le feste con il suggestivo arrivo dei Re Magi a San Giovanni
Terza Categoria, altri tre punti d’oro per l’Asd Trani contro la Real Molfetta, sconfitta 1-0
7 gennaio 2026 Terza Categoria, altri tre punti d’oro per l’Asd Trani contro la Real Molfetta, sconfitta 1-0
Trionfo di sorrisi in Piazza Libertà: Trani abbraccia 1.600 bambini per un’Epifania all’insegna dell’inclusione e della festa
7 gennaio 2026 Trionfo di sorrisi in Piazza Libertà: Trani abbraccia 1.600 bambini per un’Epifania all’insegna dell’inclusione e della festa
Terremoto giudiziario alla BAT, Ventola (FdI) non fa sconti: «Lodispoto si dimetta subito»
7 gennaio 2026 Terremoto giudiziario alla BAT, Ventola (FdI) non fa sconti: «Lodispoto si dimetta subito»
Antonio Decaro oggi sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni "
7 gennaio 2026 Antonio Decaro oggi sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni"
La "Coop.Sociale di Promozione Sociale " di Trani: "Il grido di Domenico e la ns. opposizione non violenta "
6 gennaio 2026 La "Coop.Sociale di Promozione Sociale" di Trani: "Il grido di Domenico e la ns. opposizione non violenta"
A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026”
6 gennaio 2026 A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.