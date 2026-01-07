Rubato per la seconda volta il defibrillatore in piazza della Repubblica

È stato rubato per la seconda volta il defibrillatore pubblico installato lo scorso ottobre in Piazza della Repubblica dall'associazione Trani Soccorso. L'amara scoperta è stata fatta in queste ultime ore, suscitando sdegno tra i cittadini e l'associazione che da anni si batte per una città più sicura e attrezzata dal punto di vista sanitario.



Il dispositivo salvavita era già stato sottratto una prima volta poche settimane dopo l'installazione, salvo poi essere ripristinato ad ottobre. Questo secondo furto, però, riapre una ferita ancora più profonda: quella della mancanza di rispetto verso beni pubblici destinati a salvare vite.



Secondo fonti vicine all'associazione risulta che sono già state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati per risalire all'identità del responsabile. Ci si interroga ora su come sia possibile che un gesto tanto vile venga ripetuto con tanta facilità: un defibrillatore non è un oggetto qualsiasi, è uno strumento che può fare la differenza tra la vita e la morte.