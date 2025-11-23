Violenza inaudita a Trani: donna aggredita con un pugno in pieno volto da scippatore in bici elettrica

Un grave episodio di violenza e scippo ha scosso la tranquillità della mattinata tranese. Una donna è stata brutalmente aggredita con un pugno in pieno volto dopo aver opposto resistenza al tentativo di rapina, un fatto che solleva seri timori per l'aumento della delinquenza sul territorio. L'aggressione è avvenuta intorno alle ore 11:00, mentre la vittima stava attraversando il cavalcavia di Via Papa Giovanni XXIII, in direzione della Parrocchia Angeli Custodi. La donna, che procedeva spingendo un passeggino, è stata avvicinata da un uomo a bordo di una bici elettrica.Il malvivente ha inizialmente tentato di strapparle la borsa con un'azione fulminea in corsa. Di fronte alla resistenza coraggiosa della donna, che ha respinto il primo tentativo di furto, l'aggressore ha manifestato una rabbia sproporzionata e allarmante. Lo scippatore è tornato sui suoi passi e ha sferrato un violentoalla vittima, causandole un taglio sul labbro. Dopo l'aggressione, la donna, sebbene impaurita e ferita, è riuscita a raggiungere il vicino seggio elettorale, dove ha potuto denunciare l'accaduto alle Forze dell'Ordine in servizio.L'episodio odierno non può essere derubricato a un semplice tentativo di scippo. La violenza gratuita e brutale usata contro una donna, per di più in presenza di un passeggino, è il segnale di unache sta interessando il nostro territorio. Il fatto che lo scippatore sia tornato indietro per colpire la vittima dopo il fallimento del furto dimostra una rabbia e un disprezzo per l'incolumità altrui che va oltre la mera necessità predatoria. Questo gesto, compiuto in un punto di passaggio veicolare, indica unae una crescente impunità percepita.Viene chiesto da più parti che le Forze dell'Ordine intensifichino i controlli e la sorveglianza in aree, specialmente quelle periferiche, percepite come vulnerabili. La sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce più esposte come donne e anziani, non può prescindere da una presenza capillare e costante sul territorio. È necessario agire con urgenza e fermezza per arginare questi fenomeni delinquenziali in aumento, prima che la paura si trasformi in rassegnazione e l'integrità fisica dei cittadini diventi merce di scambio per pochi spiccioli.