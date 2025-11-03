Furti d'Auto
Territorio

Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia

Tra i numeri preoccupanti anche i tentati omicidi e i danneggiamenti con incendio

Trani - lunedì 3 novembre 2025 15.11
Provincia di BAT al secondo posto in Italia per il più alto indice di furti d'auto: a Foggia la maglia nello speciale indice per numero di denunce ogni 100.000 abitanti il reato di furto di autoveicoli, secondo la classifica annuale de Il Sole-24Ore. Un sorpasso tutto in salsa pugliese rispetto al 2024, e un primato non invidiabile per la provincia foggiana, ma anche la conferma di una criticità per la provincia di Barletta-Andria-Trani, scesa di una sola posizione rispetto ai numeri del 2024.

Tra i numeri che portano a piazzamenti preoccupanti nella speciale classifica del quotidiano, effettuata da Lab24, anche i tentati omicidi e i danneggiamenti con incendio (entrambi 15° posto in Italia). Male anche su fronte rapine (17° posto in Italia) e traffico di stupefacenti (18°). Per contro, da segnalare che la provincia di BAT ha il più basso numero italiano di truffe e frodi informatiche (106° posto).

Nella graduatoria complessiva di tutti i reati, l'indice delle denunce per 100.000 abitanti, la provincia di BAT si piazza al 56° posto in Italia, praticamente a metà classifica: numeri superiori (quindi peggiori) solo per province di Foggia e di Bari.
