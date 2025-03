Spaccata in centro a Trani: l'episodio in Corso Vittorio Emanuele

Powered by

Ancora un furto con spaccata a Trani: l'ultimo episodio in ordine di tempo è stato ai danni di un centro di bellezza situato in pieno centro, su corso Vittorio Emanuele. I malviventi hanno fatto irruzione nella notte,d'ingresso dell'attività, che già nella prima mattinata è stata rimossa. La titolare sta sporgendo denuncia sull'accaduto.Sul posto sono intervenuti i, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.Il colpo si aggiunge a una serie di episodi simili che stanno creandodella zona, con diversi casi simili anche nelle altre città della provincia.