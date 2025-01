Case e villette nella campagna di Trani: i cittadini chiedono sicurezza

Le immagini pubblicate descrivono senza retorica quella che è l'ultima tendenza malavitosa: distruggere i sanitari in villette abitate nel periodo estivo, per poter recuperare l'ottone dalla rubinetteria.Il pesante martello è ancora lì, sul water, dopo aver impietosamente distrutto i sanitari.In questa casetta di campagna nella zona Capirro I, luogo di ristoro estivo frutto di sacrifici e curato con amore, per due giorni di seguito è stato compiuto lo scempio segnalatoci, con il risultato di far trovare non soltanto macerie, ma anche le camere completamente allagate; ma anche, come se non bastasse, lo sberleffo di un tavolino lasciato così, in mezzo al viale, come a manifestare un breve e tranquillo bivacco dei malavitosi.La situazione nelle campagne di Trani e zone residenziali è sempre più pericolosa e drammatica, e ci arriva da numerose testimonianze, tra cui quella di una giovane donna che, trasferitasi da poco in una villetta, ha raccontato come la propria casa sia stata violata dai ladri alla ricerca di soldi o preziosi con ancora gli scatoloni del trasloco imballati: "Mio marito è fuori tutto il giorno, come farò in questa zona isolata a stare tranquilla con i miei bambini?".Non sono poche le segnalazioni di furti che avvengono nei complessi residenziali anche, ad esempio, nella zona di villa Dragonetti, addirittura avvenuti con persone all'interno, con ladri felpati come gatti che non fanno sentire la loro presenza e che, sorpresi dai proprietari, potrebbero risultare veramente pericolosi.Le denunce vengono fatte da tutti, ma alla fine pare che oltre la denuncia ci sia ben poco da fare in mancanza di telecamere e di presidi che possano far identificare i malviventi. Doversi affidare a ditte private comporta spese non sempre sostenibili"È Trani anche questa", lamentano molti residenti: ai quali però si aggiungono le famiglie che abitano in città, per le quali le violazioni degli appartamenti sono sempre più numerose. "Mi hanno portato via i ricordi di una vita in un solo colpo" : non è solo il danno economico, comunque notevole, ma questa gente si porta via pezzi della storia delle famiglie, ricordi, sacrifici.La sicurezza è probabilmente la richiesta più urgente che chiede la città, ancor più delle strade rotte, anche più del verde che diventa sempre più sbiadito ogni anno di più. "Abbiamo comprato una macchina di terza mano dopo che ci hanno portato via a una settimana dall'acquisto quella nuova, comprata con tanti sacrifici: che cosa dobbiamo fare, - si lamentano i cittadini- decidere di cambiare città per poter sapere che i nostri beni o la nostra vita possano essere al sicuro? ".