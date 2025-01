Il ladro della domenica: nella pizzeria San Ciriaco rubato un registratore di cassa. Danni e rabbia

È stata usata la grata di un tombino per sfondare la vetrina della pizzeria San Ciriaco, all'inizio di via Mario Pagano, sequestrata dai carabinieri che sono intervenuti sul posto dopo essere stati chiamati da Nicola Santovito, il proprietario della pizzeria. "È successo poco prima delle cinque, ha dichiarato Santovito, ho ricostruito l'orario grazie alla visione delle telecamere puntate sull'ingresso del mio locale" . L'ipotesi è che l'autore del furto che ha portato via un registratore di cassa provocando però danni nel locale oltre a quelli arrecati alla Porta a vetri, possa essere lo stesso che questa mattina più o meno alla stessa ora, ha approvato a intridursi nella cartoleria Eliotecnica. Il confronto delle immagini catturate dalle telecamere delle diverse zone potranno aiutare a individuare il colpevole o i colpevoli: in entrambi i casi è stato utilizzato come corpo contundente un elemento molto pesante, che nel caso della pizzeria è riuscito nell'intento di frantumare il vetro. "Fa rabbia vedere il nostro locale, la cura che ne abbiamo, il nostro lavoro buttato all'aria in questa maniera - ci ha dichiarato Nicola amareggiato - e comunque vorrei rassicurare che noi andiamo avanti e il locale oggi sarà regolarmente aperto". I carabinieri intanto indagano, mentre da una prima analisi sembra che tutto questo sia avvenuto per pochi spiccioli he erano nel registratore di cassa.