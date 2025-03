Furti d'auto, la Bat in testa secondo la classifica de Il Sole 24 Ore

Una recente ricerca condotta da Il Sole 24 Ore ha rivelato preoccupanti statistiche sull'indice di criminalità in Italia, con particolare attenzione ai furti di autovetture e motocicli. Secondo i dati elaborati per il 2024,, con una media di 896,6 denunce ogni 100.000 abitanti.Lo studio, che analizza il tasso di criminalità in tutta Italia, ha messo in evidenza come le province più vulnerabili siano quelle in cui il numero di crimini denunciati è significativamente alto rispetto alla popolazione residente. L'indice di criminalità è stato calcolato in base al numero di denunce per furti e crimini legati a autovetture, ciclomotori e motocicli. Per quanto riguarda il furto dei veicoli, Barletta-Andria-Trani spicca per la sua posizione in cima alla classifica, seguita da Roma. Al secondo posto troviamo Napoli, con 674,6 denunce/100mila abitanti, mentre a chiudere il podio c'è Foggia, con 639,6. Le province di Ragusa e Palermo sono invece risultate le più pericolose per i motociclisti.Lo studio mira a fornire un'analisi dettagliata delle province italiane più vulnerabili ai furti di veicoli, con l'obiettivo di sensibilizzare le autorità locali e i cittadini sull'importanza di mettere in atto misure preventive più efficaci. Il dato della provincia di Barletta-Andria-Trani è un campanello d'allarme, che chiede un impegno maggiore per arginare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza alla popolazione.