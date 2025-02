Ci risiamo, in Corso Manzoni effrazione in un locale commerciale a Trani

Brutta sorpresa stamani per l'ortofrutta situata in Corso Manzoni a Trani, l'attività è fronte l'Ufficio Postale: i proprietari hanno trovato la saracinesca divelta per un tentativo di furto. Sul posto la Polizia per i primi accertamenti ed i rilievi, forse le telecamere di zona potranno chiarire la dinamica dell'accaduto. Qualche giorno una vetrina del supermercato DECO' in Corso Don Luigi Sturzo fu oggetto di analoga attenzione con bomba carta.