Ultim'ora: sfondata la vetrina d'ingresso di un ristorante a Trani

Inizia malissimo la settimana di un ristoratore tranese, ma non è la prima volta che gli accade, stamani si è trovato difronte la scena della vetrina d'ingresso sfondata nella notte utilizzando un tombino stradale, il tutto per rubare oggetti di valore e registratore di cassa.Il danno non è solo di natura economica, il titolare del ristorante, avvilito, sconfortato, ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini partendo dalle immagini delle telecamere del locale e non solo.Le difficoltà e l'impegno di portare avanti una attività non sono poche e questi episodi non aiutano chi come il titolare deve alzare la saracinesca ogni giorno, con passione per il suo lavoro, per far quadrare i conti: "È sconfortante vedere come persone senza scrupoli - ha dichiarato il titolare del ristorante - possano danneggiare il lavoro e la fatica che facciamo ogni giorno". L'episodio come altri analoghi, in uno a furti in appartamenti recentemente accaduti, riportano indietro l'orologio della sicurezza cittadina.