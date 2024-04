Una bomba sveglia il lunedì dell'Angelo a Trani, sventrato un bancomat

È successo alle 5:10 di questa mattina, e non è stato un pesce d'aprile: un boato ha svegliato i residenti di Corso Vittorio Emanuele all'altezza della chiesa di Sant'Antonio, ma in realtà di buona parte del centro, fino oltre piazza della Repubblica. La scena ovviamente era da film, con lo sportello Bancomat della EX POPOLARE DI BARI , ora Banca del Mezzogiorno, Gruppo Mediocredito Centrale, semi distrutto da un ordigno piazzato da quella che resterà come la banda di Pasquetta. Tanto rumore e tanta distruzione (danneggiato in realtà l'edificio in cui è lo sportello) in realtà non per nulla ma per ben poco, visto che in meno di un minuto una pattuglia dei Carabinieri -e subito dopo della Polizia -è intervenuta mettendo in fuga i malviventi, dei quali parrebbe che uno o più fossero in auto e gli altri fuori a raccattare quello che potevano. Sul posto è intervenuta anche un mezzo dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.