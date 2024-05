Arrestato in flagranza il ladro dei supermercati: preso con buste di salmone nello zaino

L'ultimo episodio era avvenuto in un supermercato in via delle Tufare

L'ultima volta, beccato dal direttore del supermercato DOK in via delle Tufare, aveva lasciato cadere tutta la refurtiva ed era riuscito a scappare: ma Polizia e Carabinieri avevano con attenzione visionato le telecamere di sorveglianza per identificarlo. E così oggi, nel supermercato Eurospin, il ladro dei supermercati - che aveva già accumulato decine di denunce - è stato arrestato da Polizia e Carabinieri che l'hanno colto in flagranza con diverse buste di salmone nello zaino mentre, andando via, pensava di averla fatta Franca ancora una volta. L'uomo è stato identificato come un trentacinquenne tranese.