Furto nella scuola D'Annunzio: rubate cinque lim, un televisore e altro materiale didattico

Un grosso televisore nell'androne, cinque lavagne interattive multimediali, materiale didattico informatico e diversi danni: sono il bilancio del furto avvenuto questa mattina nella scuola Gabriele D'Annunzio di Trani. Sul posto è giunto il Consigliere Comunale Pasquale De Toma (capogruppo Forza Italia), che più volte negli ultimi tre anni ha sollevato in Consiglio la questione sicurezza e il precario stato di manutenzione della scuola. Videocamere non funzionanti, il portone danneggiato e altre carenze non hanno fatto altro che facilitare l'azione dei ladri che hanno operato pressoché indisturbati. Dell'episodio criminale, tanto più perché inferto alla comunità scolastica, è stata fatta denuncia ai carabinieri dalla Dirigente Scolastica Maura Iannelli, che ha anche inviato una PEC al Comune con l'elenco dei danni subiti dalla scuola.