A bordo di una moto rubata a Trani tentano di svaligiare una villa di Andria

Ogni mezzo è buono per compiere incursioni predatorie da parte dei soliti ignoti che continuano ad imperversare nelle campagne di Andria. E' di questa mattina, martedì 9 aprile, il tentativo di furto, sventato dalle Guardie campestri in una villetta in contrada Zaganellaro.Tutto ha avuto inizio quando è pervenuta una segnalazione di allarme alla centrale operativa di via Carlo Troya del locale Consorzio. Approfittando della temporanea assenza dei proprietari, i "soliti ignoti" con il volto travisato, con l'ausilio di una moto di grossa cilindrata hanno tentato di entrare nell'immobile.Il tentativo di intrusione ed il conseguente tentativo di furto è stato per fortuna scongiurato dall'attivazione del sistema d'allarme antintrusione e dal successivo, quanto tempestivo, intervento di una pattuglia delle Guardie Campestri, che ha messo in fuga nell'agro circostante i malintenzionati, supportati da basisti a bordo di una autovettura, facendoli desistere dal loro intento criminoso.Gli ignoti malviventi, nella precipitosa fuga, hanno abbandonato sul posto anche la moto, risultata rubata a Trani. Sul luogo sono quindi giunti agenti della Polizia Scientifica della Questura di Andria per i necessari rilievi del caso.