Canosa di Puglia: esplosione al bancomat dell'ufficio postale in via Volturno

Si è verificata alle prime ore del giorno un'esplosione al bancomat dell'ufficio postale in via Volturno aIl bottino sottratto dai malviventi è in corso di quantificazione:arrecati all'ufficio postale, con una parete completamente sventrata dall'esplosione.Il tutto è avvenuto intorno alle ore 4.10 di questa mattina: ad intervenire sul posto leche hanno allertato le forze dell'ordine.Giunti sul posto i Carabinieri, mentre percorrevano via Corsica, una loro pattuglia ha forato entrambi gli pneumatici anteriori a causa della presenza diposti sulla strada dai ladri, probabilmente con l'intendo di rallentare chiunque intervenisse.Il personale di Vegapol ha recuperato e rimosso dalla strada ulteriori chiodi a tre punte rinvenuti sempre su via Corsica, per garantire la sicurezza stradale.