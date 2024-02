Ladri di garage, restituita dalla Polizia la merce sottratta ad un medico residente a Trani

E' stato svegliato da una insolita quanto opportuna telefonata, questa mattina sabato 10 febbraio, un noto medico andriese residente a Trani. Pensava fosse un paziente che aveva bisogno di un consulto ma dall'altro capo del telefono era il Commissariato della Polizia di Stato di Trani.I poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Trani avevano identificato della merce, e precisamente sette bottiglie vino, olio d'oliva, scarpe, due bottiglie di champagne, una grappa, sottratte dai malviventi, nella notte dal box auto dell'affermato professionista, sito in via Dell'Olio. Il tramite che ha permesso di appurare l'appartenenza della merce al professionista, era un biglietto di auguri, giunto lo scorso Natale al medico chirurgo. Non è stato difficile raggiungere via telefono il professionista che era ancora tra le braccia di Morfeo e riferirgli che gli erano state sottratte delle cose di sua proprietà. E difatti, ripresosi dalla sorpresa e sceso nel box auto, constatava che ignoti ladri erano effettivamente penerati all'interno del vano cantinato, sottraendo la merce descritta nella telefonata dei poliziotti.Giunto al Commissariato della Polizia di Stato in via Trani, constatava che tutta la merce sottratta nella notte, per un cospicuo valore era stata tutta recuperata. Complimenti d'obbligo al personale della squadra investigativa del Commissariato della Polizia di Stato di Trani ed al Dirigente di Pubblica Sicurezza, dr. Claudio Spadaro, per l'efficienza e tempestività dimostrata dagli agenti.I due ladri, entrambi del luogo, erano stati sorpresi stamattina dai poliziotti verso le ore 6 all'incrocio tra via Perrone Capano e viale Istria, mentre con un bidone carrellato della spazzatura, portavano via la refurtiva. Bloccati, portati in Commissariato ed identificati sono stati quindi posti a disposizione dell'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di rito.