Il serial ladro delle mance beccato e riconosciuto dalle telecamere

"Ma sì la prima volta è andata bene, Ia seconda pure ....tanto vale che mi prendo anche questo salvadanaio, che magari io ne ho più bisogno, tanto non mi vede nessuno..." Avrà pensato questo il serial mariuolo delle mance che si sente evidentemente al sicuro con questo metodo facile e indolore? Forse non sa che a parte il fatto che anche la miseria non giustifica il furto e è possibile chiedere aiuto in caso di necessità, a parrocchie, associazioni di volontariato e assistenti sociali e che poi esistono telecamere in grado di individuare chiaramente i volti delle persone che entrano escono dalle attività commerciali per questioni, appunto, di sicurezza. Ladri di caramelle, di merendine, di mance o, peggio ancora, delle raccolte per fini benefici: sempre ladri sono, e quindi passibili di sanzioni penali: bene sottolinearlo. Dai fotogrammi che pubblichiamo - condivisi dai titolari del bar che a questo punto sporgeranno denuncia - la tecnica è ormai consolidata e ben acquisita: nessun altro cliente al bancone, una consumazione regolare, il pagamento alla cassa e poi, al primo attimo di distrazione, la latta con gli spiccioli sparisce nel giaccone, inghiottita,come ci fosse finita da sola. Non si fa.