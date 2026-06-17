Castello Svevo, un nuovo percorso immersivo tra storia, mare e innovazione

Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia Soprintendente ad interim ABAP BAT-FG;

Marco Galiano, Sindaco della città di Trani;

Amedeo Bottaro, già Sindaco della città di Trani.

Un percorso di design pensato per ridefinire la fruizione del monumento e delle sue collezioni, nel loro strettissimo rapporto con il mare e tre installazioni multimediali in altrettante sale, nell'ambito di un più ampio intervento di riqualificazione del Castello Svevo di Trani, sono l'opportunità per rendere la cultura più accessibile, immersiva e contemporanea.L'intervento basato sul progetto scientifico a cura dell'arch. Anita Guarnieri, già Direttrice del Castello Svevo di Trani, ora alla guida della Direzione regionale Musei nazionali Puglia, prende le mosse da una importante campagna ministeriale di riordino, catalogazione e digitalizzazione di tutto il patrimonio archeologico e storico del sito, realizzato per la grafica e per la parte multimediale immersiva dalla società Dotdotdot, studio milanese di design multidisciplinare, e di concerto con la Soprintendenza ABAP BAT-FG.A partire dalle 10.00 di venerdì 19 giugno p.v. e fino alle ore 13.00, l'ingresso al Castello sarà gratuito.Dopo l'inaugurazione, il pubblico sarà guidato alla scoperta del nuovo allestimento dal personale della DRMN Puglia, di Dotdotdot e della SABAP BAT-FG.Appuntamento a venerdì 19 giugno 2026, alle ore 10.30.Intervengono: