Federico II rivive tra le mura del Castello di Trani

Una inaspettata iniziativa teatrale ha sorpreso, domenica 7 dicembre, i visitatori del Castello di Trani con gli attori del Teatro del Viaggio che hanno dato vita ad una teatralizzazione itinerante ispirata a Federico II. Inserito in un ciclo di appuntamenti dal titolo "Trani Medievale: Fede, Misteri e Imperatori" che intrecciano visite guidate e spettacolo dal vivo nei luoghi più suggestivi della città organizzato dalla Pro Loco Turenum, l'intero progetto nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso esperienze immersive e narrative che fondono conoscenza, emozione e partecipazione. L'idea è finanziata dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso 2025 per l'erogazione di contributi alle associazioni Pro Loco della Regione Puglia, ed è un importante riconoscimento che premia l'impegno della Pro Loco Turenum nel promuovere la cultura e l'identità locale attraverso iniziative di qualità e alto valore esperienziale. Queste domeniche culturali mattutine si avvalgono della collaborazione del Teatro del Viaggio, diretto da Gianluigi Belsito, compagnia teatrale non nuova ad eventi simili che mettono da parte i palcoscenici usuali per avvalersi di ambientazioni suggestive, autentiche scenografie naturali per le loro rappresentazioni. Il suo "Federico II e il sogno della conoscenza", che ha visto la partecipazione degli attori Marco Jacopo Montaruli, nel ruolo dell'Imperatore, e Rita Marinelli come Costanza d'Altavilla, oltre allo stesso regista Belsito, ed il supporto logistico di Aditus, fu anche messo in scena qualche anno fa per il Principe Alberto di Monaco in visita proprio a Trani, e sarà replicato il 4 gennaio 2026. Ulteriori informazioni sul sito www.prolocotrani.it

