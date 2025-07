Il Fossato del Castello Svevo di Trani in stato di abbandono: necessario un intervento urgente

È doveroso e urgente che le istituzioni intervengano per ripristinare decoro e sicurezza in un luogo simbolo della nostra identità.

È con grande rammarico e preoccupazione che un cittadino tranese, Antonio Di Gennaro, denuncia lo stato di abbandono in cui versa il fossato del Castello Svevo di Trani. Come documentano le immagini e come testimonia chi frequenta quotidianamente l'area, la situazione è allarmante: erbacce alte e sterpaglie hanno invaso tutto il perimetro, al punto da coprire completamente i fari perimetrali, rendendo inutile l'illuminazione serale e notturna.Questo degrado non rappresenta solo un problema estetico, ma danneggia la dignità e il valore culturale di uno dei simboli storici più importanti della città. L'attento cittadino chiede come mai gli enti preposti non abbiano ancora effettuato un sopralluogo né programmato interventi tempestivi.La situazione è ancora più grave alla luce degli eventi imminenti, in particolare "Le Nozze di Re Manfredi", rievocazione storica centrale della Settimana Medievale che celebra il matrimonio tra Re Manfredi ed Elena d'Epiro, avvenuto proprio nel Castello nel 1259. Pensare che i tradizionali fuochi d'artificio possano saltare per la mancata pulizia del fossato sarebbe una grave offesa alla memoria storica dell'evento e un'ulteriore beffa per cittadini e visitatori.