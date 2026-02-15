Trani - Castello Svevo rione
Associazioni

Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere

Maria Nuzzolese alla guida del nuovo sodalizio insieme ai soci fondatori Felicia Muggeo, Giuseppe Amoruso e Carmela Sansaro

Trani - domenica 15 febbraio 2026 9.27
In un'epoca dominata dal digitale e dalla velocità, c'è chi sceglie di scommettere sul valore della lentezza, delle radici e del calore umano della vita di quartiere. Nel cuore pulsante del centro antico di Trani, tra i vicoli che profumano di storia, nasce l'Associazione Culturale Rione Castello. Non si tratta solo di una nuova sigla associativa, ma di un atto d'amore collettivo verso la città, che punta a trasformare l'identità storica in un laboratorio di socialità e memoria viva. Dalle feste popolari alla riscoperta delle ricette tipiche, dai canti tradizionali alla valorizzazione del patrimonio artistico: Rione Castello si propone come un ponte tra le generazioni. Riceviamo e pubblichiamo con piacere l'annuncio ufficiale della sua fondazione e l'elenco dei promotori di questa iniziativa.
  • COMUNICATO STAMPA. È nata ufficialmente oggi a Trani l'Associazione Culturale "Rione Castello", una nuova realtà libera, indipendente e senza fini di lucro che pone al centro la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e umano della città, con particolare attenzione alle tradizioni popolari e alla vita di quartiere.
L'Associazione, apolitica e apartitica, ha la propria sede nel cuore della città antica e si propone come punto di riferimento per cittadini, famiglie e visitatori, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e riscoprire le radici culturali del territorio. Tra le principali attività previste:
  • L'organizzazione di feste di quartiere e momenti di socialità, con canti, balli popolari e musica tradizionale;
  • La promozione della storia e dell'arte locale attraverso incontri e iniziative culturali;
  • La valorizzazione della gastronomia tipica e delle usanze popolari;
  • Laboratori partecipativi rivolti a tutte le fasce d'età;
  • La collaborazione attiva con enti pubblici e altre realtà del territorio.
"Rione Castello" nasce con l'intento di essere un luogo di incontro, condivisione e crescita, dove la tradizione diventa strumento di dialogo e identità collettiva. Nei prossimi mesi saranno presentate le prime iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza. L'Associazione è stata costituita dai soci fondatori: Maria Nuzzolese (Presidente), Felicia Muggeo, Giuseppe Amoruso e Carmela Sansaro. Per informazioni e proposte di collaborazione: E-mail: rionecastellotrani@libero.it
Associazione 'Rione Castello'
  • Castello Svevo
