Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere

COMUNICATO STAMPA. È nata ufficialmente oggi a Trani l'Associazione Culturale "Rione Castello", una nuova realtà libera, indipendente e senza fini di lucro che pone al centro la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e umano della città, con particolare attenzione alle tradizioni popolari e alla vita di quartiere.

L'organizzazione di feste di quartiere e momenti di socialità, con canti, balli popolari e musica tradizionale;

La promozione della storia e dell'arte locale attraverso incontri e iniziative culturali;

La valorizzazione della gastronomia tipica e delle usanze popolari;

Laboratori partecipativi rivolti a tutte le fasce d'età;

La collaborazione attiva con enti pubblici e altre realtà del territorio.

In un'epoca dominata dal digitale e dalla velocità, c'è chi sceglie di scommettere sul valore della lentezza, delle radici e del calore umano della vita di quartiere. Nel cuore pulsante del centro antico di Trani, tra i vicoli che profumano di storia, nasce l'Associazione Culturale. Non si tratta solo di una nuova sigla associativa, ma di un atto d'amore collettivo verso la città, che punta a trasformare l'identità storica in un laboratorio di socialità e memoria viva. Dalle feste popolari alla riscoperta delle ricette tipiche, dai canti tradizionali alla valorizzazione del patrimonio artistico:si propone come un ponte tra le generazioni. Riceviamo e pubblichiamo con piacere l'annuncio ufficiale della sua fondazione e l'elenco dei promotori di questa iniziativa.L'Associazione,, ha la proprianel cuore della città antica e si propone come punto di riferimento per cittadini, famiglie e visitatori, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e riscoprire le radici culturali del territorio. Tra le principali attività previste:nasce con l'intento di essere un luogo di incontro, condivisione e crescita, dove la tradizione diventa strumento di dialogo e identità collettiva. Nei prossimi mesi saranno presentate le prime iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza. L'Associazione è stata costituita dai soci fondatori:(Presidente),. Per informazioni e proposte di collaborazione: