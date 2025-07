Serena Valluzzi e Paolo Scafarella: due eccellenze musicali tranesi in Brasile

sono due pianisti e docenti diinsegna presso il Conservatorio statale "Francesco Cilea" di Reggio Calabria epresso il conservatorio "Nicola Sala" di Benevento.Pianisti concertisti in giro per l'Europa e il mondo, Serena ha vinto diversi premi in concorsi internazionali, come Busoni, Casagrande, e Speranza; Paolo, si è costruito col tempo una carriera internazionale, suonando in tutto il mondo, come in California e Arizona con concerti in programma a Miami e un tour asiatico tra Giappone e Mongolia.I due pianisti sono stato recentemente in Brasile, invitati insieme ad altri due pianisti – Cristina Di Lecce e Leonardo Colafelice - al Festival "Festimap" di Toledo. Serena ha eseguito un recital solistico con musiche tratte dal suo ultimo cd per "Brilliant classics", mentre Paolo si è esibito in un duo pianistico con il Maestro Leonardo Colafelice, con il concerto per due pianoforti e orchestra di Poulenc, accompagnati dall'orchestra sinfonica del festival.I due musicisti hanno raccontato di un'esperienza meravigliosa: ogni concerto, infatti, è sempre andato sold out, con tante standing ovation e un pubblico molto caloroso. Hanno sottolineato il fatto che in Brasile la cultura musicale classica non è ancora affermata come lo è in Europa, che è la culla della musica classica. Questo problema è dovuto anche al fatto che in Brasile sono pochi centri culturali, a parte le grandi città; Toledo rappresenta una piccola realtà ma molto ricca, e dunque, terreno fertile per la crescita della cultura e della conoscenza della musica classica.Per il futuro più prossimo, i due Maestri stanno organizzando il "Trani Classic Festival": questa sarà la seconda edizione, dopo il successo della prima, tenutasi lo scorso anno. Paolo e Serena sottolineano che questa kermesse musicale nasce con il preciso intento di fare cultura nel vero senso della parola, e non mero intrattenimento musicale, distinguendosi nel panorama attuale, appiattito su manifestazioni che spesso puntano più ad intrattenere il pubblico che ad arricchirlo culturalmente. Ospiti del festival, infatti, saranno musicisti che generalmente non troveremmo a Trani, vista anche l'assenza di teatri.Il Trani Classic Festival si prefigge l'obiettivo di divenire un catalizzatore di cultura a Trani; i musicisti suoneranno il grande repertorio classico. Il target sarà un grande pubblico ma variegato, dai più colti in materia musicale fino a chi non ascolta abitualmente la musica classica. Le date previste saranno il 2, il 19 e il 31 agosto al Castello Svevo con i grandi maestri e il 9 agosto presso il Monastero con il "Trani Classic&Friends", occasione in cui si suonerà un repertorio un po' più leggero e sarà gratuito.Una nota di particolare pregio del festival è inoltre data dal fatto che il ricavato della vendita dei biglietti, che comprende sia il concerto che la visita del castello, sarà destinato alla valorizzazione dei beni culturali regionali, di cui il Castello Svevo tranese fa parte.