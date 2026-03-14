Formazione per guide turistiche al Castello di Trani: conoscenza e valorizzazione del patrimonio

Domenica, 15 marzo alle ore 9.30, presso il castello di Trani, si terrà un incontro formativo dedicato alle guide turistiche, organizzato da AGTA – Associazione Guide Turistiche Abilitate realtà associativa che opera su base nazionale in collaborazione con Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni" che ha dedicato al castello già un evento in occasione della riapertura dei camminamenti del castello nel 2021 per le Journées Européennes de l'Archéologie (JEA) dal titolo "Prospettive castellari" e diversi progetti per le scuole.L'iniziativa dedicata alla visita del Castello di Trani nasce con l'obiettivo di promuovere un turismo più consapevole e culturalmente fondato, capace di andare oltre la logica di visite "mordi e fuggi" segmentate e frettolose.A guidare questo incontro sarà la già storica e indimenticata direttrice del Castello di Trani, la dott.ssa Margherita Pasquale, protagonista anche dell'evento "Prospettive castellari" che darà voce alle pietre identitarie del paesaggio tranese, protagoniste dell'architettura fortificata e custodi della memoria storica della città. A questo straordinario sito la dott.ssa Pasquale ha dedicato anni di studi e diverse pubblicazioni.Condividere la conoscenza del nostro patrimonio culturale in modo consapevole significa contribuire alla maturazione di una promozione territoriale non urlata ma solida, costruita da chi possiede le competenze per farlo. Solo così è possibile evitare la banalizzazione e la mercificazione del nostro patrimonio, che finirebbero per svilirne il valore.La valorizzazione del territorio non può essere improvvisata. Le istituzioni dovrebbero affidarsi a professionisti competenti, capaci di costruire una visione di lungo periodo e politiche culturali strutturate frutto di un processo serio atto a garantire e coniugare conoscenza e responsabilità evitando logiche a spot ed eventi sporadici che rischiano di ridurre il patrimonio culturale a un semplice consumo occasionale banalizzandone portata e potenzialità.Questa giornata, resa possibile grazie alla sinergia tra Archeoclub d'Italia – sede di Trani e AGTA, rappresenta una delle numerose iniziative volte a promuovere una valorizzazione autentica del territorio. Un'occasione preziosa per riscoprire il valore di uno slow tourism consapevole, capace di restituire tempo e profondità alla conoscenza dei luoghi e di divenirne consapevoli custodi.