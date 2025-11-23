Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza"

La Turenum Pro Loco Trani presenta un nuovo appuntamento del ciclo "Trani Medievale: Fede, Misteri e Imperatori", un progetto che unisce divulgazione storica e teatro itinerante nei luoghi simbolo della città. Il 7 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 (replica) il Castello Svevo di Trani farà da cornice all'evento "Federico II e il sogno della conoscenza", un percorso narrativo e scenico dedicato alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia, sovrano illuminato e protagonista indiscusso della storia pugliese. La visita guidata, condotta dalle guide specializzate Aditus, permetterà ai partecipanti di esplorare ambienti, simboli e testimonianze federiciane. Successivamente, gli attori Marco Jacopo Montaruli, Rita Marinelli e Gianluigi Belsito DEL TEATRO DEL VIAGGIO, daranno vita a una teatralizzazione che rievoca episodi, dialoghi e suggestioni della vita dell'imperatore, definito nel Medioevo "stupor mundi".L'evento, gratuito con prenotazione obbligatoria, prevede un numero massimo di 50 partecipanti per ciascuna data. Al termine, è prevista una degustazione di prodotti tipici.Programma sintetico:Prenotazioni aperte per il 7/12/2025– Ore 9.45 raduno al Castello Svevo– Ore 10.00 visita guidata - orario tassativo– A seguire teatralizzazione– Ore 12.00 conclusioneIl progetto è realizzato con il sostegno della Regione Puglia e con la collaborazione di Teatro del Viaggio, Aditus.