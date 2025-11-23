Castello di Trani
Castello di Trani
Eventi e cultura

Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza"

Visita guidata e spettacolo immersivo tra storia, mito e teatro

Trani - domenica 23 novembre 2025
La Turenum Pro Loco Trani presenta un nuovo appuntamento del ciclo "Trani Medievale: Fede, Misteri e Imperatori", un progetto che unisce divulgazione storica e teatro itinerante nei luoghi simbolo della città. Il 7 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 (replica) il Castello Svevo di Trani farà da cornice all'evento "Federico II e il sogno della conoscenza", un percorso narrativo e scenico dedicato alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia, sovrano illuminato e protagonista indiscusso della storia pugliese. La visita guidata, condotta dalle guide specializzate Aditus, permetterà ai partecipanti di esplorare ambienti, simboli e testimonianze federiciane. Successivamente, gli attori Marco Jacopo Montaruli, Rita Marinelli e Gianluigi Belsito DEL TEATRO DEL VIAGGIO, daranno vita a una teatralizzazione che rievoca episodi, dialoghi e suggestioni della vita dell'imperatore, definito nel Medioevo "stupor mundi".

L'evento, gratuito con prenotazione obbligatoria, prevede un numero massimo di 50 partecipanti per ciascuna data. Al termine, è prevista una degustazione di prodotti tipici.

Programma sintetico:
Prenotazioni aperte per il 7/12/2025
– Ore 9.45 raduno al Castello Svevo
– Ore 10.00 visita guidata - orario tassativo
– A seguire teatralizzazione
– Ore 12.00 conclusione
Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Puglia e con la collaborazione di Teatro del Viaggio, Aditus.
"Federico II e il sogno della conoscenza"
"Federico II e il sogno della conoscenza" © credits
  • Castello Svevo
Altri contenuti a tema
"Architetture: l'arte di costruire": tornano le giornate europee del Patrimonio "Architetture: l'arte di costruire": tornano le giornate europee del Patrimonio Appuntamento sabato 27 e domenica 28, anche al Castello Svevo
Serena Valluzzi e Paolo Scafarella: due eccellenze musicali tranesi in Brasile Speciale Serena Valluzzi e Paolo Scafarella: due eccellenze musicali tranesi in Brasile I due giovani musicisti tranesi e docenti di Conservatorio parlano della loro esperienza brasiliana e della II edizione del “Trani Classic Festival”
34 Fossato del Castello di Trani: il Comune diffida il Demanio per la pulizia e bonifica Attualità Fossato del Castello di Trani: il Comune diffida il Demanio per la pulizia e bonifica Riconosciuta l'assenza di obbligo di manutenzione per l'Ente locale, la responsabilità ricade sulla proprietà statale per il decoro e l'igiene del sito storico
1 Il Fossato del Castello Svevo di Trani in stato di abbandono: necessario un intervento urgente Vita di città Il Fossato del Castello Svevo di Trani in stato di abbandono: necessario un intervento urgente La denuncia di Antonio Di Gennaro, cittadino tranese
Quando il Castello di Trani era un carcere: avviata la campagna di raccolta di fotografie e documenti Quando il Castello di Trani era un carcere: avviata la campagna di raccolta di fotografie e documenti È possibile inviare il materiale via mail
Notte Europea dei Musei: apertura straordinaria del Castello di Trani Notte Europea dei Musei: apertura straordinaria del Castello di Trani Il programma completo di sabato 17 maggio
Giornate europee del patrimonio: apertura serale del castello di Trani Giornate europee del patrimonio: apertura serale del castello di Trani L'iniziativa nel weekend del 28-29 settembre
Ferragosto 2024, il Castello Svevo di Trani resta aperto Turismo Ferragosto 2024, il Castello Svevo di Trani resta aperto Visite dalle 8.30 alle 19.30 senza prenotazione
Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara " si prepara a rinascere
23 novembre 2025 Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara" si prepara a rinascere
Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
22 novembre 2025 Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
“Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
22 novembre 2025 “Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
22 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
22 novembre 2025 Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
"Chissà se lo sai "...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
22 novembre 2025 "Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata
22 novembre 2025 Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata
"Venerdì a teatro " cala il poker a San Magno: la compagnia "Artemanus " si esibisce con successo con una commedia brillante e pluripremiata
22 novembre 2025 "Venerdì a teatro" cala il poker a San Magno: la compagnia "Artemanus" si esibisce con successo con una commedia brillante e pluripremiata
Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre " avrà il suo ascensore
22 novembre 2025 Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre" avrà il suo ascensore
Trent’anni di memoria cittadina: l’Associazione Tranensis presenta “Obiettivo Trani”
22 novembre 2025 Trent’anni di memoria cittadina: l’Associazione Tranensis presenta “Obiettivo Trani”
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.