FIDAPA Trani Premio Angeleri
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Eventi e cultura

Premio Giuliana Angeleri: la Fidapa Trani celebra 15 anni di impegno con le scuole

Assegnati i riconoscimenti agli alunni del IV Circolo "Beltrani" alla presenza del Sindaco Bottaro: riflessioni profonde contro ogni discriminazione

Trani - mercoledì 29 aprile 2026 Comunicato Stampa
Si tenuto lo scorso 28 aprile, presso il IV Circolo didattico "G . Beltrani" , alla presenza del Sindaco Amedeo Bottaro, dell'assessora alla cultura Lucia De Mari, della Presidente della Fidapa Angela Leuzzi e della Coordinatrice Collegio delle Garanti Fidapa, Mariarosaria Basile, la celebrazione del "Premio Giuliana Angeleri".

L'evento atteso, divenuto oramai un appuntamento annuale, giunto alla XV edizione, organizzato dalla Federazione Fidapa- sezione di Trani, rappresentata dalla Presidente Angela Leuzzi, ha visto la premiazione di due elaborati , appartenenti ad una classe una quinta elementare -5 C , ed ad una classe quarta – 4D- destinatari rispettivamente di un primo e secondo premio.

La selezione è avvenuta dopo un'attenta lettura, effettuata da alcune socie della sezione Fidapa di Trani, degli elaborati che sono giunti numerosi sotto la guida delle insegnanti di cinque classi quinte e due classi quarte.
Si è trattato di un momento molto emozionante sia per aver ricordato la figura della fidapina Giuliana Angeleri, sia per aver visto come protagonisti piccoli "scrittori" che si sono cimentati in riflessioni molto profonde ed articolate sul tema, non semplice per scolari dell'infanzia, dell'educazione.

Queste le frasi dei piccoli scolari vincitori che hanno maggiormente emozionato per aver colto il a pieno il tema "Per me educare alla non-discriminazione significare non permettere mai che le barriere fisiche diventino barriere del cuore…Se tutti imparassimo fin da piccoli a non lasciare indietro nessuno …e ad essere curioso verso chi è diverso , il mondo sarebbe un posto senza violenza e senza discriminazioni", ed ancora "l'educazione è come una chiava magica che apre le porte dell'amicizia…è anche come la luce di una lampada in una stanza buia: illumina le relazioni tra le persone e fa vedere la strada giusta", da parte di una …"bambina piena di amore e di fantasia che vuole cambiare il mondo".

Il primo premio è stato attribuito all' alunno della classe V elementare 5C con l'attribuzione di un buono spesa del valore di € 120,00 per acquisto di libri. Il secondo premio è stato attribuito all'alunna della classe IV D elementare con l'attribuzione di un buono spesa del valore di E 80,00 al premiato; la restante somma di E 50,00 è stata destinata alla scuola "G. Beltrani" per acquisto di libri destinati alla sua biblioteca. Una cerimonia emozionante che ha permesso di cogliere lo spirito e l'attenzione degli scolari verso un tema non molto semplice per l'infanzia, quale quello dell'educazione. Tuttavia, dalle riflessioni elaborate dagli scolari emerge quanto si possa fare per educare le nuove generazioni per creare una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei valori profondi valori etici.
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