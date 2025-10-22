IX ed. Premio Foto Credits" />
IX ed. Premio "Mauro de Benedictis". Foto Credits
Speciale

Premio "Mauro De Benedictis": Trani celebra l'eccellenza e investe sul futuro dei giovani

Giovedì 23 ottobre al Liceo De Sanctis di Trani la IX edizione del riconoscimento al merito ed al talento degli studenti

Trani - mercoledì 22 ottobre 2025
C'è un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova un messaggio di fiducia nel futuro e nel talento delle nuove generazioni. Giovedì 23 ottobre, alle ore 11:00, l'Aula Magna del Liceo Classico "F. De Sanctis" di Trani ospiterà la IX edizione del Premio "MAURO de BENEDICTIS", un riconoscimento dedicato all'Eccellenza e al Talento nello Studio.

Istituito nel 2017 dalla famiglia dell'indimenticato imprenditore tranese scomparso nel 2014, il premio è molto più di una semplice borsa di studio: è il testamento morale di un uomo ricordato da tutti per le sue straordinarie doti umane e per il suo amore per i giovani. Organizzata dalla Famiglia De Benedictis, la consorte Raffaella Facondi, le figlie Francesca e Paola, con il patrocinio gratuito della Città di Trani e in collaborazione con la Fidapa, l'iniziativa è diventata un punto di riferimento per la comunità scolastica.

"È un premio all'eccellenza e al talento – ha dichiarato Raffaella Facondi de Benedictis – che vuole essere una piccola goccia d'acqua che innaffia la piantina del sapere degli studenti più meritevoli e talentuosi, perché domani queste eccellenze si trasformino in splendide realtà".

Queste parole catturano perfettamente lo spirito dell'evento: un investimento concreto sul merito, un gesto di generosità che, come sottolineato dalla stessa comunità scolastica, assume un valore ancora più profondo nel difficile momento storico che stiamo vivendo. Riconoscere il talento e l'impegno rappresenta "una luce di vivida speranza" non solo per i ragazzi premiati, ma per l'intera cittadinanza.

Alla cerimonia di premiazione, che sarà introdotta dagli onori di casa del dirigente scolastico, prof. Nicola Valente, è prevista la presenza del Sindaco di Trani, avv. Amedeo Bottaro, della neo Presidente della Fidapa (sezione di Trani), avv. Angela Leuzzi, e della famiglia De Benedictis, che continua a portare avanti con passione la visione di Mauro De Benedictis.
Premio De Benedictis Trani IX edizione
Premio De Benedictis Trani IX edizione © Credits
  • Fidapa
