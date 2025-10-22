Premio "Mauro De Benedictis": Trani celebra l'eccellenza e investe sul futuro dei giovani

C'è un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova un messaggio di fiducia nel futuro e nel talento delle nuove generazioni.ospiterà la IX edizione del, un riconoscimento dedicato all'Eccellenza e al Talento nello Studio.Istituito nel 2017 dalla famiglia dell'indimenticato imprenditore tranese scomparso nel 2014, il premio è molto più di una semplice borsa di studio: è il testamento morale di un uomo ricordato da tutti per le sue straordinarie doti umane e per il suo amore per i giovani. Organizzata dalla, la consorte, le figlie, con il patrocinio gratuito dellae in collaborazione con la, l'iniziativa è diventata un punto di riferimento per la comunità scolastica."È un premio all'eccellenza e al talento – ha dichiaratode Benedictis – che vuole essere una piccola goccia d'acqua che innaffia la piantina del sapere degli studenti più meritevoli e talentuosi, perché domani queste eccellenze si trasformino in splendide realtà".Queste parole catturano perfettamente lo spirito dell'evento: un investimento concreto sul merito, un gesto di generosità che, come sottolineato dalla stessa comunità scolastica, assume un valore ancora più profondo nel difficile momento storico che stiamo vivendo. Riconoscere il talento e l'impegno rappresenta "una luce di vivida speranza" non solo per i ragazzi premiati, ma per l'intera cittadinanza.Alla cerimonia di premiazione, che sarà introdotta dagli onori di casa del dirigente scolastico, prof.è prevista la presenza del Sindaco di Trani, avv., della neo Presidente della Fidapa (sezione di Trani), avv., e della famiglia De Benedictis, che continua a portare avanti con passione la visione di