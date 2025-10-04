Fidapa Trani, una nuova guida per le donne

8 foto FIDAPA Trani: passaggio di consegne Ieva-Leuzzi Tonino Lacalamita

Promuovere, coordinare e sostenere le donne nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, valorizzandone le competenze e incoraggiandone la partecipazione alla vita sociale. È questa la missione che anima la(Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), e che a Trani ha vissuto un importante momento di rinnovamento. Lo scorso venerdì, 3 ottobre, la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale ha ospitato la cerimonia del passaggio di consegne della sezione locale. L'architettaha concluso il suo mandato biennale (2023-2025) passando il testimone all'avvocata, che guiderà l'associazione per il biennio 2025-2027. All'evento hanno presenziato figure di spicco come la Presidente del Distretto Sud Est,, e l'Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Trani,Nel suo discorso di commiato, la presidente uscenteha ricordato le sfide del suo mandato, prima fra tutte quella di "portare il messaggio della FIDAPA al territorio, al di fuori della semplice aggregazione associativa, per far risplendere la professionalità delle donne". Tra le iniziative di maggior successo, ha citato il progetto sulle "Città Gender Friendly", che ha portato a Trani un dibattito internazionale su quanto la città sia a misura di donna e delle minoranze. All'avvocata Leuzzi ha rivolto un augurio sentito: "Le auguro di scrivere una bellissima nuova storia, fondata sulla nostra storia cinquantennale".La neo-presidenteha raccolto il testimone con entusiasmo, delineando una visione chiara per il futuro: "Il tema di quest'anno sarà quello dell'imprenditoria e della professionalità femminile, declinato con le nuove professioni". Tra gli obiettivi, un'intensa opera di proselitismo per allargare la base associativa, con un invito semplice e diretto: "Vieni con noi, siamo donne, l'unione fa la forza e insieme siamo una bella squadra".La forza della sezione tranese è stata sottolineata dalla Presidente del Distretto Sud Est,: "La sezione di Trani incarna i nostri valori in maniera positiva e attiva, è una vera fucina d'idee dove tutte le componenti si distinguono per il loro impegno. Sono qui per affermare questo principio di tendere a un'eccellenza". Un forte plauso è giunto anche dall'Assessora, che ha definito la FIDAPA "un'associazione costruita per avere le donne protagoniste nelle arti, negli affari, nelle professioni, ma anche nell'animo e nell'amicizia. La donna ha una marcia in più e la FIDAPA ne ha tante". Riguardo alla parità di genere sul territorio, l'assessora ha ammesso che la strada è ancora lunga, ma ha ricordato l'impegno dell'amministrazione e della Regione Puglia, che attraverso progetti specifici stanno fotografando la realtà locale, fatta di "paure, rancori, ma anche sogni", per poter intervenire in modo sempre più efficace.Si chiude così un capitolo e se ne apre un altro, nel segno della continuità e del rinnovamento. All'avvocataed a tutta la sua squadra, i numerosi convenuti, hanno augurato il più sincero augurio di buon lavoro per il biennio che l' attende perchè la "fucina d'idee" di Trani possa continuare a brillare contribuendo in modo sempre più incisivo alla crescita culturale e sociale della città.