Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo

Associazione Musicale Culturale "DOMENICO SARRO"

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI "Renato Dell'Andro"

ITALIA NOSTRA

CROCE BIANCA

ROTARY CLUB TRANI

LILT Bat (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori)

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MARIA DEL PORTO

AGAVE' LA CITTÀ DEI RAGAZZI

AMMI DONNE PER LA SALUTE

TRANI NOSTRA

LIONS CLUB "Ordinamenta Maris"

La Sezione di Trani della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne nelle Arti, Professioni e Affari), in sinergia con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è lieta di invitare la cittadinanza a un momento di spiritualità e comunità di eccezionale rilievo in occasione del Santo Natale., la Basilica Cattedrale di Trani sarà la cornice di una speciale Santa Messa pre-natalizia. La solenne celebrazione sarà officiata da Sua Eccellenza Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, un momento che si preannuncia come un faro di riflessione e spiritualità per l'intera comunità.L'iniziativa non rappresenta un semplice appuntamento religioso, ma l'espressione di una straordinaria e compatta rete di associazioni e realtà culturali del territorio che, unite dalla volontà di rafforzare il senso di comunità, hanno aderito con entusiasmo. Questa grande sinergia vede la partecipazione attiva e il patrocinio morale delle seguenti prestigiose realtà:La Cattedrale si conferma, ancora una volta, cuore pulsante e luogo d'incontro della fede e della vita sociale della città. Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo momento di profonda spiritualità e condivisione, che celebra l'imminente ricorrenza religiosa in un clima di unione e solidarietà civica.