Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo

La sezione tranese della FIDAPA si unisce ad altre associazoini ed invita la Città ad una solenne Celebrazione Eucaristica natalizia

Trani - martedì 16 dicembre 2025 17.10 Comunicato Stampa
La Sezione di Trani della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne nelle Arti, Professioni e Affari), in sinergia con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è lieta di invitare la cittadinanza a un momento di spiritualità e comunità di eccezionale rilievo in occasione del Santo Natale. Mercoledì 17 dicembre alle ore 18:00, la Basilica Cattedrale di Trani sarà la cornice di una speciale Santa Messa pre-natalizia. La solenne celebrazione sarà officiata da Sua Eccellenza Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, un momento che si preannuncia come un faro di riflessione e spiritualità per l'intera comunità.

L'iniziativa non rappresenta un semplice appuntamento religioso, ma l'espressione di una straordinaria e compatta rete di associazioni e realtà culturali del territorio che, unite dalla volontà di rafforzare il senso di comunità, hanno aderito con entusiasmo. Questa grande sinergia vede la partecipazione attiva e il patrocinio morale delle seguenti prestigiose realtà:
  • Associazione Musicale Culturale "DOMENICO SARRO"
  • UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI "Renato Dell'Andro"
  • ITALIA NOSTRA
  • CROCE BIANCA
  • ROTARY CLUB TRANI
  • LILT Bat (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori)
  • SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MARIA DEL PORTO
  • AGAVE' LA CITTÀ DEI RAGAZZI
  • AMMI DONNE PER LA SALUTE
  • TRANI NOSTRA
  • LIONS CLUB "Ordinamenta Maris"
La Cattedrale si conferma, ancora una volta, cuore pulsante e luogo d'incontro della fede e della vita sociale della città. Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo momento di profonda spiritualità e condivisione, che celebra l'imminente ricorrenza religiosa in un clima di unione e solidarietà civica.
