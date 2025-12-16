Associazioni
Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo
La sezione tranese della FIDAPA si unisce ad altre associazoini ed invita la Città ad una solenne Celebrazione Eucaristica natalizia
Trani - martedì 16 dicembre 2025 17.10 Comunicato Stampa
La Sezione di Trani della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne nelle Arti, Professioni e Affari), in sinergia con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è lieta di invitare la cittadinanza a un momento di spiritualità e comunità di eccezionale rilievo in occasione del Santo Natale. Mercoledì 17 dicembre alle ore 18:00, la Basilica Cattedrale di Trani sarà la cornice di una speciale Santa Messa pre-natalizia. La solenne celebrazione sarà officiata da Sua Eccellenza Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, un momento che si preannuncia come un faro di riflessione e spiritualità per l'intera comunità.
L'iniziativa non rappresenta un semplice appuntamento religioso, ma l'espressione di una straordinaria e compatta rete di associazioni e realtà culturali del territorio che, unite dalla volontà di rafforzare il senso di comunità, hanno aderito con entusiasmo. Questa grande sinergia vede la partecipazione attiva e il patrocinio morale delle seguenti prestigiose realtà:
- Associazione Musicale Culturale "DOMENICO SARRO"
- UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI "Renato Dell'Andro"
- ITALIA NOSTRA
- CROCE BIANCA
- ROTARY CLUB TRANI
- LILT Bat (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori)
- SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
- ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MARIA DEL PORTO
- AGAVE' LA CITTÀ DEI RAGAZZI
- AMMI DONNE PER LA SALUTE
- TRANI NOSTRA
- LIONS CLUB "Ordinamenta Maris"