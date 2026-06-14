Lilla Bruno eletta presidente provinciale di Azione nella BAT

Il partito Azione, guidato a livello nazionale da Carlo Calenda, rinnova la propria organizzazione territoriale nella provincia di Barletta‑Andria‑Trani con l'elezione di Lilla Bruno alla presidenza provinciale.La scelta di Bruno rappresenta un segnale di consolidamento e di apertura verso una fase politica improntata a competenza, radicamento e dialogo con i territori. La sua elezione arriva in un momento in cui Azione punta a rafforzare la propria presenza amministrativa e civica nella BAT, valorizzando figure capaci di coniugare esperienza e visione riformista.Il profilo della nuova presidenteBruno è considerata una figura di riferimento per il partito sul territorio, apprezzata per il suo approccio pragmatico e per la capacità di costruire relazioni istituzionali solide.Al centro del suo mandato ha indicato tre priorità:- Rafforzamento territoriale — potenziare la presenza del partito nei comuni della BAT.- Dialogo con le amministrazioni — costruire un ponte stabile con sindaci, consiglieri e realtà civiche.- Formazione della classe dirigente — investire su competenze e partecipazione.Le prospettive politicheCon la guida di Bruno, Azione mira a:- consolidare la propria identità riformista,- ampliare la rete civica e amministrativa,- prepararsi alle prossime sfide elettorali con una struttura più radicata e organizzata.Il messaggio che arriva dalla BAT è quello di un partito che punta su continuità, competenza e presenza reale nei territori.Parallelamente, la provincia Barletta‑Andria‑Trani conferma la propria linea politica con la rielezione di Francesco Spina a segretario provinciale.Spina, già protagonista del radicamento del partito nella BAT, ha ottenuto un nuovo mandato grazie al lavoro svolto negli ultimi anni:crescita degli iscritti,presenza costante nei comuni della provincia,costruzione di reti civiche e amministrative.La sua riconferma viene letta come un segnale di stabilità e continuità operativa.