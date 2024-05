Incidente tra due auto tra via Malcangi e corso Imbriani, una delle due si schianta sul marciapiede

Powered by

È successo intorno a mezzanotte e mezza e fortunatamente nessun passante era sul marciapiede dove si è schiantata una delle due auto coinvolte: sarà la Polizia giunta sul posto a ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Malcangi e Corso Imbriani. I due feriti, per fortuna non gravi, che erano a bordo delle due automobili, pesantemente danneggiate, sono stati i soccorsi da un mezzo al 118; mentre gravi danni sono stati causati dall'impatto alle barriere parapedonali delimitanti il marciapiede dell'edificio dove l'auto che ha perso il controllo si è schiantata, allo stesso edificio e a un cartello stradale.