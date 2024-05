Carabinieri e associazioni pronti a sfidarsi in un torneo sportivo a Trani

Questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri si è tenuta la conferenza stampa ove si presentava per la prima volta l'evento "Carabinieri Sport e Salute". "Sarà la prima volta che mi vedrete in abiti sportivi e non con la mia uniforme da carabiniere, sarà un modo per far conoscere alla gente che il carabiniere non è solo quello che arresta e porta in carcere i cattivi …" Cosi iniziava la presentazione dell'evento il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Massimiliano Galasso.L'evento avrà inizio alle ore 16:30 del 18 maggio fino alle ore 19:00 circa e continuerà domenica 19 maggio dalle ore 10:00 alle ore 19:00, il tutto si svolgerà all'interno della struttura Campo Sportivo Ponte Lama sito in Trani in Contrada dei Monaci n. 4/6.Sono previsti diversi tornei organizzati dalle associazioni sportive partecipanti: calcetto e padel organizzati da PONTELAMA, pallavolo organizzato da ACCADEMIA DELLO SPORT e basket organizzato da FORTITUDO TRANI. In più ci saranno diverse dimostrazioni da parte dell'Associazioni TIMEOUT, JUDO-LOTTA TRANI, UNITÀ CINOFILE DALLA SICS - SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO, EQUITAZIONE TEAM LA FRANCESCA, ARCIERI DEL SUD BARLETTA, IRC COMUNITÀ, FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO e TOMMASO ASSI TRIATHLON TEAM TRANI.Ad accogliere i partecipanti ed a coadiuvare i militari organizzatori dell'evento vi saranno i membri dell'associazione WORK-AUT con cui già in passato insieme agli amici dell'Arma hanno partecipato a diversi eventi.Non mancheranno sorprese infatti oltre all'esposizione delle auto e moto con colori istituzionali e stand dove i bambini potranno cimentarsi a colorare album dei carabinieri, durante la mattinata di domenica è previsto l'atterraggio dell'elicottero del 6° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri con a bordo personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia. Vi aspettiamo numerosi!