Scoperto istituto non autorizzato di medicina estetica a Trani, i Nas sospendono l'attività

Nell'ambito di servizi finalizzati alla verifica sulla corretta erogazione delle prestazioni di medicina estetica, i Carabinieri del N.A.S. di Bari hanno sorpreso un chirurgo che eseguiva interventi a bassa invasività in una clinica non autorizzata nella città di Trani.In particolare, i militari hanno identificato due ventenni del posto che si erano appena sottoposti ad un trattamento di medicina estetica con iniezione di filler alle labbra e al naso, accertando l'esistenza di un vero e proprio studio di chirurgia estetica, già allestito con attrezzature all'avanguardia, destinate a interventi chirurgici di particolare complessità.L'attività è stata immediatamente sospesa ed il medico è stato diffidato all'erogazione di qualsivoglia prestazione medica in quello studio sino all'ottenimento del previsto titolonautorizzativo.