Controlli con elicottero dei Carabinieri della Bat in occasione della Disfida di Barletta

Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Barletta con l'ausilio del personale della S.I.O. dell'11° Reggimento Carabinieri "Puglia", dell'Unità Cinofila per la ricerca di esplosivi, armi e droga e infine del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) hanno eseguito controlli a tappeto nelle arterie principali del centro cittadino.Weekend all'insegna della sicurezza con la presenza dell'elicottero del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri che sorvolava la città e dei Carabinieri che a piedi svolgevano servizio di prossimità anche in occasione dell'inizio della celebre Disfida di Barletta.Durante le operazioni i militari hanno così proceduto all'identificazione di più di 130 persone, al controllo di 65 autovetture. Molteplici sono stati anche i controlli effettuati agli arrestati domiciliari e ai sorvegliati speciali di PS, al fine di garantire una adeguata cornice di sicurezza. Non sono mancati nel corso del servizio controlli al codice della strada: 10 le sanzioni elevate ad autisti indisciplinati. Durante i numerosi controlli sono state eseguite 5 perquisizioni personali e veicolari nel corso del quale sono state segnalate 2 persone per uso personale di stupefacenti. Il personale del NAS ha eseguito un'attività ispettiva in un locale elevando una sanzione amministrativa di 1500 euro ai sensi dell'art. 2 Comma 1 del D.LGS n. 190/2006 e sequestrando 15 kg di prodotto ittico.Il servizio di alto impatto svolto dai militari dell'Arma continuerà regolarmente nelle prossime settimane, anche nei restanti comuni della BAT, per garantire sempre maggiore sicurezza e prossimità ai nostri cittadini