46 anni fa la morte del carabiniere tranese Savino Di Gennaro, esempio di altruismo e sacrificio

Oggi, 19settembre, ricorre il 46° anniversario della morte del Carabiniere Savino DI GENNARO, vittima del dovere, nativo di Trani e deceduto in servizio in provincia di Padova.Si arruolò appena diciottenne e come prima destinazione venne assegnato al 4^ Battaglione Carabinieri Veneto di Mestre.Il 19 settembre del 1978 il Car. Di Gennaro era insieme ad altri commilitoni a bordo di un mezzo militare in direzione Padova ove avrebbero dovuto svolgere un servizio di ordine pubblico. Lungo l'arteria stradale i militari si dovettero fermare per prestare soccorso ad una famiglia rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Il Carabiniere Savino Di Gennaro mentre si apprestava per aiutare i feriti, fu travolto da un mezzo pesante che lo investiva a forte velocità uccidendolo.Tutti i militari del Comando Provinciale BAT esprimono la propria vicinanza alla famiglia Di Gennaro che ha perso un figlio e un fratello, un eroe che noi Carabinieri ricordiamo come esempio di altruismo e sacrificio nei confronti del prossimo.