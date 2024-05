Frecce tricolori: disposta la chiusura al traffico dello svincolo Trani centro della SS 16 in ambo le direzioni

Così come richiesto da Comune di Trani e Prefettura, con ordinanza 257/2024 ANAS ha disposto la chiusura al traffico dello svincolo Trani Centro della SS 16 Adriatica in concomitanza con la manifestazione aerea delle Frecce Tricolori.La chiusura dello svincolo (sia a Nord che a Sud) è disposta sabato 11 maggio dalle ore 14 alle ore 19 e domenica 12 maggio dalle 10 alle 19.Si ricorda che per l'evento delle Frecce Tricolori a Trani sono disponibili 11 aree di sosta, da nord a sud della città molte delle quali fornite di numeri di contatto:SP ANDRIA-TRANI (zona circo - 1000 posti)VIA GRECIA (600 posti, 329.5869840)VIA PARINI (700 posti)VIA FINANZIERI (550 posti)VIA FALCONE - AUTOBUS (50 posti, 0883.486084, tricoloretrani.sostapullman@gmail.com)VIA FALCONE - AUTO (200 posti, 0883.486084)VIA BORSELLINO (500 posti, 0883.486084)VIA BORSELLINO (1400 posti)STRADA ADRIATICA TRANI BISCEGLIE (1200 posti)CORSO DON LUIGI STURZO (1300 posti)STRADA ADRIATICA TRANI BISCEGLIE (SOLO PER DISABILI, AREA GIOSTRE, 371.6965678, accrediti.disabili.freccetrani@gmail.com)MATINELLE