Andrea Ferri (FdI): "Interi quartieri al buio, la pubblica incolumità a Trani è trascurata"

"Ho avuto il piacere di filmare una passeggiata tra le vie di Trani alle ore 22:00. Piazzetta Imbriani, via gattola mondelli, via Boccaccio, via Verga, via vescia e largo Goldoni. Un intero quartiere con migliaia di residenti al buio, trascurando la pubblica incolumità": sono le parole postate da Andrea Ferri a commento del breve video girato in un quartiere di Trani, nel quale è evidente lo stato di scarsa illuminazione se non - in alcuni tratti - addirittura inesistente, al quale è ovviamente connesso un problema di pubblica sicurezza. Al buio i pedoni che attraversano le strade, al buio la gente con il cane per la passeggiatina serale, al buio i ragazzi e le ragazze che si ritirano a casa, (non alle 2:00 del mattino ma , non alle due del mattino ma, appunto, alle 10:00 di sera), al buio l'accesso agli appartamenti da violare, alle auto da rubare, : una situazione che risulta sempre più difficile, sempre più insostenibile da tanti residenti che continuano a lamentarsene. Una situazione che sicuramente va vagliata, studiata e riconsiderata.