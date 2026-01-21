Andrea Ferri, dichiarazioni post conferenza stampa presentazione di Luigi Lobuono. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Andrea Ferri, dichiarazioni post conferenza stampa presentazione di Luigi Lobuono. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Ferri saluta il Consiglio Comunale e vola in Regione

«Lascio il posto a Lima. I miei voti? La risposta a chi criticava la nostra opposizione»

Trani - mercoledì 21 gennaio 2026 15.04
Andrea Ferri ufficializza le sue dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale di Trani e lo fa con un post dalla sua pagina social. La decisione è motivata dall'elezione al Consiglio Regionale della Puglia, avvenuta grazie a un largo consenso (oltre 3.300 preferenze nella sola Trani), che egli definisce un risultato "storico" per il centrodestra locale. Nel lasciare l'assise cittadina a pochi mesi dalla scadenza naturale del mandato, Ferri annuncia il passaggio di testimone a Raimondo Lima, riconoscendogli coerenza e perseveranza. Il post è anche l'occasione per rivendicare la bontà del lavoro di opposizione svolto in questi cinque anni, respingendo le critiche di inefficacia proprio alla luce del successo elettorale ottenuto. Ferri ringrazia il partito (Fratelli d'Italia), i colleghi di minoranza e maggioranza, e rinnova il suo impegno per il territorio della BAT in Regione.

Più che un addio, quello di Andrea Ferri al Consiglio Comunale di Trani appare come una rivendicazione di leadership e un riassetto strategico del centrodestra in vista delle prossime sfide. Rassegnando le dimissioni per incompatibilità di fatto con il nuovo seggio in via Gentile, il neo Consigliere Regionale compie due operazioni politiche precise.
  • La prima è interna al partito: l'ingresso in assise di Raimondo Lima per questo scorcio finale di consiliatura non è solo un atto dovuto (essendo il primo dei non eletti), ma viene blindato da Ferri con parole di stima ("perseveranza e coerenza"), ricompattando le file di Fratelli d'Italia e offrendo a Lima una vetrina istituzionale immediata in vista delle amministrative di primavera.
  • La seconda operazione è una risposta ai detrattori. Ferri utilizza il "peso" delle urne (le oltre 3.300 preferenze tranesi) come scudo e spada contro chi, negli ultimi anni, aveva giudicato l'opposizione del centrodestra troppo morbida o inefficace. Il messaggio è chiaro: i numeri mi hanno dato ragione. Con questo passaggio, Ferri si accredita ufficialmente come il dominus del centrodestra tranese, spostando il baricentro della sua azione a Bari ma mantenendo una forte ipoteca sulle dinamiche politiche della città che si prepara al voto.
Questo il testo integrale del post del Consigliere Regionale Andrea Ferri:

Alla cittadinanza di Trani, questa mattina ho assunto una decisione importante: ho rassegnato le dimissioni da consigliere comunale.
Lo faccio con convinzione, con serenità e soprattutto con un profondo senso di responsabilità. A pochi giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, ritengo doveroso compiere un passo indietro per potermi dedicare completamente a ciò che i cittadini della BAT – e in modo straordinario la mia città, Trani – mi hanno chiesto di rappresentare: il mandato di consigliere regionale.
Il larghissimo consenso ricevuto, e in particolare le oltre 3.300 preferenze espresse dai cittadini di Trani, rappresentano un risultato storico per il centrodestra, che non si registrava da vent'anni. Numeri che non sono solo una soddisfazione personale, ma una responsabilità enorme, di cui sento tutto il peso e tutto l'onore. In politica contano i fatti, contano i risultati, contano i numeri: ed è a questi che intendo continuare a rispondere, con il lavoro e con la presenza. A pochi mesi dalla conclusione naturale della consiliatura comunale, sono felice di lasciare il mio seggio a Raimondo Lima. Credo profondamente che la politica debba saper riconoscere la perseveranza e la coerenza, e che questi valori vadano sempre ripagati.

Desidero ringraziare il partito di Fratelli d'Italia, la coalizione, e tutti coloro che in questi cinque anni hanno condiviso con me il percorso amministrativo. Un ringraziamento sincero va al segretario cittadino Michele Scagliarini e al consigliere Cozzoli, che mi è stato vicino in tutto il mandato, a tutti i consiglieri comunali di opposizione con cui ho condiviso battaglie e responsabilità, e anche ai consiglieri di maggioranza, per i confronti che, pur nelle differenze, si sono sempre mantenuti su toni civili e costruttivi.
Ringrazio i cittadini che nel 2020 mi hanno voluto come il consigliere più suffragato di Fratelli d'Italia, consentendomi di ricoprire il ruolo delicato e impegnativo di capogruppo. Ringrazio le realtà civiche, le associazioni, le tante persone che anche lontano dai riflettori hanno sostenuto e accompagnato la mia azione politica.
In questi anni qualcuno ha giudicato l'azione dell'opposizione insufficiente o inefficace. I numeri, ancora una volta, hanno dato una risposta chiara. Le 3.325 preferenze che mi hanno portato in Consiglio regionale sono la migliore replica possibile a ogni lettura strumentale o superficiale.

Lascio il Consiglio comunale con emozione sincera, portando con me ogni istante vissuto in quell'aula, ogni parola detta e ascoltata, ogni battaglia combattuta con dignità, anche quando era più facile tacere. Trani non è mai stata per me un semplice luogo da rappresentare: è la mia casa, la mia radice, il motivo per cui ho scelto di impegnarmi, anche quando era scomodo, anche quando era faticoso.
Oggi cambio ruolo, ma non cambia il mio legame con questa città e con la sua gente. Anzi, ne esce rafforzato. Porterò Trani e la BAT con me in Consiglio regionale, ogni giorno, con la stessa passione, con la stessa determinazione, con lo stesso rispetto che si deve a chi ti ha affidato la propria fiducia.
Se sono arrivato fin qui è solo grazie a voi. E se oggi faccio un passo indietro, è per poter fare, domani, un passo avanti INSIEME.Grazie, davvero. Con gratitudine profonda e con il cuore colmo di responsabilità. Andrea Ferri Consigliere regionale della Puglia

  • Andrea Ferri
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani” Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani” «Un progetto politico per le sfide della città»
Azione serra i ranghi verso le Comunali: Cormio ai vertici provinciali Azione serra i ranghi verso le Comunali: Cormio ai vertici provinciali Nomina firmata da Spina e ufficializzata da Mennea. Il partito si riorganizza a Trani: «Presenza in Consiglio fondamentale per preparare la sfida elettorale»
Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto Il neo-consigliere regionale di FDI sceglie la via del garbo istituzionale: «Avversari ma non nemici»
Piazza Libertà, Andrea Ferri: «La sicurezza dei cittadini non può attendere la burocrazia» Piazza Libertà, Andrea Ferri: «La sicurezza dei cittadini non può attendere la burocrazia» Il consigliere regionale: «Chiedere scusa è un atto dovuto verso la città»
Trani, oggi l'ultimo tango a Palazzo Palmieri? Le novità di un Bottaro che cerca i numeri tra luci di festa e ombre di crisi Trani, oggi l'ultimo tango a Palazzo Palmieri? Le novità di un Bottaro che cerca i numeri tra luci di festa e ombre di crisi Tra il "fuoco amico" e le irresponsabili assenze strategiche, la città rischia lo stallo
8 «Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa" «Strade rotte e cantieri eterni»: Mercorio smonta il mito della "competenza amministrativa" La leader della civica RispettiAmo Trani: «Politica locale confusa e autoreferenziale»
Uniti per cambiare Trani: il centrodestra lancia la sfida alla sinistra Uniti per cambiare Trani: il centrodestra lancia la sfida alla sinistra Costituita la coalizione per le amministrative 2026: programma, dialogo e candidato sindaco al centro del progetto
Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più bella" Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più bella" Il neo-eletto Consigliere Regionale ringrazia i 3.310 tranesi
L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5
21 gennaio 2026 L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5
Carta d'identità, a gennaio due aperture pomeridiane straordinarie
21 gennaio 2026 Carta d'identità, a gennaio due aperture pomeridiane straordinarie
L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis " di Barletta
21 gennaio 2026 L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta
Consiglio comunale di Trani convocato lunedì 26 gennaio
21 gennaio 2026 Consiglio comunale di Trani convocato lunedì 26 gennaio
Regione Puglia, piano anti-caos per i Pronto Soccorso: «Stop ai colli di bottiglia e più umanità nell'assistenza»
21 gennaio 2026 Regione Puglia, piano anti-caos per i Pronto Soccorso: «Stop ai colli di bottiglia e più umanità nell'assistenza»
Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales
21 gennaio 2026 Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales
Brio Volley Academy, è subito festa: l'Under 16 vola ai sedicesimi di finale nel primo anno di attività
21 gennaio 2026 Brio Volley Academy, è subito festa: l'Under 16 vola ai sedicesimi di finale nel primo anno di attività
Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani”
21 gennaio 2026 Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani”
Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare: il Comune chiude l'accesso
21 gennaio 2026 Ex Casa di Riposo, scatta l'inagibilità per l'ala su via delle Tufare: il Comune chiude l'accesso
Luisa Dragonetti: "Con il trofeo Ulivi continua la mia corsa per la vita! "
21 gennaio 2026 Luisa Dragonetti: "Con il trofeo Ulivi continua la mia corsa per la vita!"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.