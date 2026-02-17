Politica
Andrea Ferri nominato vicepresidente della Sesta Commissione nel Consiglio Regionale
Il consigliere regionale tranese sarà anche componente della Seconda Commissione
Trani - martedì 17 febbraio 2026 14.47
È lo stesso Andrea Ferri, già consigliere comunale a Trani per Fratelli d'Italia — incarico dal quale si è dimesso dopo l'elezione alle ultime consultazioni regionali — ad annunciare la nomina a vicepresidente della Sesta Commissione nel Consiglio regionale della Puglia, sottolineando il senso di responsabilità e lo spirito di servizio con cui si appresta ad affrontare questo nuovo incarico istituzionale:
"Con l'insediamento delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale della Puglia, inizia per me una nuova fase di impegno e responsabilità istituzionale.
Assumerò il ruolo di Vicepresidente della Sesta Commissione consiliare e sarò componente della Seconda Commissione.
La Sesta Commissione si occupa di ambiti strategici per il futuro della Regione: lavoro e formazione professionale, politiche comunitarie, istruzione, cultura, immigrazione ed emigrazione. Temi che incidono direttamente sulle opportunità, sulla coesione sociale e sullo sviluppo dei territori.
Parallelamente, il lavoro nella Seconda Commissione, in particolare sulle materie legate al personale regionale e all'organizzazione degli uffici, rappresenta una leva fondamentale per garantire efficienza, funzionalità e qualità dell'azione amministrativa.
Affronterò questo incarico con senso di responsabilità, equilibrio e spirito di servizio, consapevole dell'importanza delle funzioni affidate e del lavoro che ci attende
