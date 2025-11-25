Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più Bella"

Nell'attesa dell'ufficializzazione dei dati, sento il dovere (e il bisogno) di ringraziare con tutto il cuore l'intero territorio della BAT. Ma soprattutto la mia Trani. Trani mi ha consegnato 3.310 preferenze, rendendomi il candidato più suffragato in città e contribuendo a fare di Fratelli d'Italia il primo partito. Un risultato che non considero un traguardo personale, ma il segno di una comunità che ha creduto in un progetto, in un percorso e in un modo diverso di interpretare l'impegno pubblico. Mi sento sinceramente onorato e, se posso dirlo, virtualmente abbracciato da tutti voi. Questo abbraccio è la responsabilità più bella che potessi ricevere. Da oggi guardo avanti con umiltà, con la determinazione di chi sa che il consenso non è mai un premio, ma un impegno quotidiano. Sarò un punto di riferimento del centrodestra tranese solo se saprò restare fedele a ciò che mi ha portato fin qui: ascolto, presenza, concretezza. Il futuro che ci attende sarà esigente, ma anche ricco di opportunità. E lo affronteremo insieme, con la forza tranquilla di una comunità che ha scelto di credere nel cambiamento. Grazie anche al mondo civico che ha creduto in me e ha contribuito fattivamente a questo risultato. Attendiamo serenamente il risultato ufficiale con la consapevolezza però che comunque da oggi, in ogni caso, è nato qualcosa di importante! Grazie, davvero.

In attesa della verifica formale da parte dell'Ufficio Centrale Regionale, i risultati preliminari delle elezioni regionali vedono(Fratelli d'Italia) come il candidato più suffragato nella sua città. Con benraccolte a Trani (su un totale di 4.549), Ferri ha voluto ringraziare per questo la comunità con un messaggio pubblicato sui social.Nel suo post, Ferri ha subito bilanciato l'entusiasmo per il successo personale con l'umiltà istituzionale: "Un risultato che non considero un traguardo personale, ma il segno di una comunità che ha creduto in un progetto, in un percorso e in un modo diverso di interpretare l'impegno pubblico. Mi sento sinceramente onorato e, se posso dirlo, virtualmente abbracciato da tutti voi. Questo abbraccio è lache potessi ricevere." Il ringraziamento è stato esteso all'intero territorio della BAT e specificamente al "mondo civico" che ha contribuito al raggiungimento del risultato.Guardando al mandato che lo attende a Bari, Ferri ha chiarito quale sarà la bussola del suo agire politico, legando il suo futuro ruolo a una promessa metodologica verso l'elettorato: "Sarò un punto di riferimento del centrodestra tranese solo se saprò restare fedele a ciò che mi ha portato fin qui:." Il neo-eletto Consigliere ha sottolineato che il consenso non è mai un premio, ma un, un segnale di umiltà e determinazione in vista delle sfide regionali. La comunità attende ora la proclamazione ufficiale che sancirà l'avvio del suo percorso politico.Il successo personale diè strettamente legato all'affermazione del suo partito, come sottolineato nella nota diffusa dalla Sezione di Fratelli d'Italia di Trani, dove il partito interpreta questa vittoria come il "frutto di una voglia incontenibile di riscatto, di orgoglio, di identità," ringraziando i tranesi per aver reso possibile un risultato che fa "tremare i palazzi e accende la speranza."Se il neo consigliere regionale di Fratelli d'Italia,che attualmente ricopre la carica di Capogruppo in seno al Consiglio Comunale di Trani, dovesse dimettersi dalla carica cittadina, al suo posto subentrerebbeprimo dei non eletti nella tornata amministrativa del 2020.Questo il post di