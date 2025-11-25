Andrea Ferri. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Andrea Ferri. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più Bella"

In attesa della proclamazione ufficiale, il neo-eletto Consigliere Regionale ringrazia i 3.310 tranesi: "Il voto è il segno di una comunità che crede nel cambiamento e nella concretezza."

Trani - martedì 25 novembre 2025 21.54
In attesa della verifica formale da parte dell'Ufficio Centrale Regionale, i risultati preliminari delle elezioni regionali vedono Andrea Ferri (Fratelli d'Italia) come il candidato più suffragato nella sua città. Con ben 3.310 preferenze raccolte a Trani (su un totale di 4.549), Ferri ha voluto ringraziare per questo la comunità con un messaggio pubblicato sui social.

Nel suo post, Ferri ha subito bilanciato l'entusiasmo per il successo personale con l'umiltà istituzionale: "Un risultato che non considero un traguardo personale, ma il segno di una comunità che ha creduto in un progetto, in un percorso e in un modo diverso di interpretare l'impegno pubblico. Mi sento sinceramente onorato e, se posso dirlo, virtualmente abbracciato da tutti voi. Questo abbraccio è la responsabilità più bella che potessi ricevere." Il ringraziamento è stato esteso all'intero territorio della BAT e specificamente al "mondo civico" che ha contribuito al raggiungimento del risultato.

Guardando al mandato che lo attende a Bari, Ferri ha chiarito quale sarà la bussola del suo agire politico, legando il suo futuro ruolo a una promessa metodologica verso l'elettorato: "Sarò un punto di riferimento del centrodestra tranese solo se saprò restare fedele a ciò che mi ha portato fin qui: ascolto, presenza, concretezza." Il neo-eletto Consigliere ha sottolineato che il consenso non è mai un premio, ma un impegno quotidiano, un segnale di umiltà e determinazione in vista delle sfide regionali. La comunità attende ora la proclamazione ufficiale che sancirà l'avvio del suo percorso politico.

Il successo personale di Andrea Ferri è strettamente legato all'affermazione del suo partito, come sottolineato nella nota diffusa dalla Sezione di Fratelli d'Italia di Trani, dove il partito interpreta questa vittoria come il "frutto di una voglia incontenibile di riscatto, di orgoglio, di identità," ringraziando i tranesi per aver reso possibile un risultato che fa "tremare i palazzi e accende la speranza."

Se il neo consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri, che attualmente ricopre la carica di Capogruppo in seno al Consiglio Comunale di Trani, dovesse dimettersi dalla carica cittadina, al suo posto subentrerebbe Raimondo Lima, primo dei non eletti nella tornata amministrativa del 2020.

Questo il post di Andrea Ferri:

Nell'attesa dell'ufficializzazione dei dati, sento il dovere (e il bisogno) di ringraziare con tutto il cuore l'intero territorio della BAT. Ma soprattutto la mia Trani. Trani mi ha consegnato 3.310 preferenze, rendendomi il candidato più suffragato in città e contribuendo a fare di Fratelli d'Italia il primo partito. Un risultato che non considero un traguardo personale, ma il segno di una comunità che ha creduto in un progetto, in un percorso e in un modo diverso di interpretare l'impegno pubblico. Mi sento sinceramente onorato e, se posso dirlo, virtualmente abbracciato da tutti voi. Questo abbraccio è la responsabilità più bella che potessi ricevere. Da oggi guardo avanti con umiltà, con la determinazione di chi sa che il consenso non è mai un premio, ma un impegno quotidiano. Sarò un punto di riferimento del centrodestra tranese solo se saprò restare fedele a ciò che mi ha portato fin qui: ascolto, presenza, concretezza. Il futuro che ci attende sarà esigente, ma anche ricco di opportunità. E lo affronteremo insieme, con la forza tranquilla di una comunità che ha scelto di credere nel cambiamento. Grazie anche al mondo civico che ha creduto in me e ha contribuito fattivamente a questo risultato. Attendiamo serenamente il risultato ufficiale con la consapevolezza però che comunque da oggi, in ogni caso, è nato qualcosa di importante! Grazie, davvero.

Andrea Ferri - Comitato Elettorale 2025
Andrea Ferri - Comitato Elettorale 2025
  • Andrea Ferri
  • Fratelli d'Italia
Altri contenuti a tema
Turismo, FdI Trani: "Dati deficitari, BAT ultima in Puglia. Serve una nuova visione" Turismo, FdI Trani: "Dati deficitari, BAT ultima in Puglia. Serve una nuova visione" Scagliarini: "Offerta frammentata. Si avvii una pianificazione di lungo termine sul modello DMO, con Trani capofila per l'intero territorio"
Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani Fratelli d’Italia Trani sollecita l’Amministrazione a partecipare al bando regionale per valorizzare l’area del Palazzetto dello Sport
Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo" Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo" Il candidato tranese al Consiglio: "Abbiamo scelto il migliore: una persona seria, competente e affidabile".
Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa Saranno illustrati i disagi causati dai lavori
1 Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caos estivo dell'Amministrazione Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caos estivo dell'Amministrazione Eventi sovrapposti, programmazione assente e sicurezza trascurata: cittadini e turisti penalizzati.
Fratelli d'Italia in Piazza Marinai d’Italia: “Giustizia e sicurezza, non solo parole” Fratelli d'Italia in Piazza Marinai d’Italia: “Giustizia e sicurezza, non solo parole” Ieri il gazebo targato FDI per parlare delle riforme portate aventi dal Governo
Trani, il cimitero e la nuova gestione Trani, il cimitero e la nuova gestione Raimondo Lima (FdI): "Che le parti in causa dialoghino fra di loro"
L'intervista ad Andrea Ferri che rompe gli indugi e si lancia nella sfida regionale L'intervista ad Andrea Ferri che rompe gli indugi e si lancia nella sfida regionale Fratelli d'Italia punta sul capogruppo in consiglio comunale per riportare la città al centro del dibattito in via Gentile. Un test cruciale per il centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 2026
Caos all’incrocio tra via Malcangi e viale De Gemmis: lavori iniziati senza segnalazioni, disagi tra gli automobilisti
25 novembre 2025 Caos all’incrocio tra via Malcangi e viale De Gemmis: lavori iniziati senza segnalazioni, disagi tra gli automobilisti
La Polisportiva Trani mantiene l'imbattibilità e la vetta: è 0-0 con la Virtus Molfetta
25 novembre 2025 La Polisportiva Trani mantiene l'imbattibilità e la vetta: è 0-0 con la Virtus Molfetta
Sottoscritto il “Protocollo per la tutela degli orfani speciali nel contesto giudiziario”
25 novembre 2025 Sottoscritto il “Protocollo per la tutela degli orfani speciali nel contesto giudiziario”
Giornata contro la violenza sulle donne, quattro mesi di eventi
25 novembre 2025 Giornata contro la violenza sulle donne, quattro mesi di eventi
Trani premia il PD, Giannetti: «Pronti alla sfida elettorale del 2026 con coraggio e determinazione»
25 novembre 2025 Trani premia il PD, Giannetti: «Pronti alla sfida elettorale del 2026 con coraggio e determinazione»
Consiglio regionale, ecco tutti i possibili eletti
25 novembre 2025 Consiglio regionale, ecco tutti i possibili eletti
Storico: Trani elegge per la prima volta due consiglieri regionali
25 novembre 2025 Storico: Trani elegge per la prima volta due consiglieri regionali
Baldassarre ed Erasmus +, si parte
25 novembre 2025 Baldassarre ed Erasmus +, si parte
Elezioni Regionali 2025, primo sguardo ai candidati più suffragati nella BAT - I NOMI
24 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, primo sguardo ai candidati più suffragati nella BAT - I NOMI
Regionali 2025, sentimenti positivi in casa FDI a Trani
24 novembre 2025 Regionali 2025, sentimenti positivi in casa FDI a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.