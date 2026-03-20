Ferri attacca Bottaro: “Centrodestra unito, la sinistra è al capolinea”

La campagna elettorale a Trani continua a consumarsi – e ad accendersi – soprattutto sui social. Dopo l'intervento del sindaco Amedeo Bottaro, che aveva replicato alle dichiarazioni di Angelo Guarriello sulla vicenda della discarica, arriva ora la contro‑risposta del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Andrea Ferri. Il video, pubblicato sul suo profilo Instagram, diventa l'ennesimo capitolo di una polemica che si fa sempre più serrata e che riflette la crescente tensione politica in vista delle amministrative.Nel suo intervento social, Andrea Ferri parte da un dato politico che considera significativo: il fatto che il sindaco Bottaro abbia scelto di replicare pubblicamente al candidato del centrodestra Angelo Guarriello. Per Ferri, questo rappresenta "la certificazione che il centrodestra è ormai riconosciuto come interlocutore reale e competitivo" nella corsa elettorale.Il consigliere regionale insiste sul tema dell'unità: "Un centrodestra unito e compatto contro un centrosinistra diviso in tre tronconi". Una frammentazione che, secondo Ferri, sarebbe la prova più evidente dell'incapacità amministrativa degli ultimi undici anni. Se la maggioranza avesse governato bene – sostiene – oggi presenterebbe un progetto politico unitario, in continuità con l'esperienza amministrativa uscente. Invece, osserva, "gli stessi assessori e amministratori di Bottaro si candidano oggi in contrapposizione alla sua amministrazione".Il nodo della discarica torna al centro del dibattito. Ferri accusa il centrosinistra di continuare a cercare responsabilità politiche nel centrodestra, senza però citare – afferma – le ordinanze regionali del passato che avrebbero trasformato l'impianto tranese "nella pattumiera di Puglia", accelerandone l'esaurimento.Per il consigliere, puntare il dito contro l'opposizione non è più una strategia praticabile: "Questo modo di fare politica vi sta tornando contro".Il video prosegue con un elenco serrato di mancanze attribuite all'amministrazione Bottaro: dal piano delle coste al piano regolatore del porto, dal piano industriale delle municipalizzate al piano della mobilità. Ferri denuncia una città "spenta", una darsena passata da gestione pubblica a privata, parcheggi affidati ai privati e una generale assenza di visione ambientale.Non manca una critica al modo in cui, secondo Ferri, la maggioranza avrebbe abituato i cittadini a una gestione minimale: "Avete assuefatto il cittadino tranese ad accontentarsi", dice, accusando l'amministrazione di celebrare come straordinari interventi di semplice manutenzione.Altro punto caldo: i cantieri cittadini. Ferri sostiene che molti lavori avrebbero potuto essere conclusi mesi o anni fa, ma sarebbero stati rallentati per arrivare a ridosso della campagna elettorale, "per meri motivi di interesse elettorale".Il consigliere chiude con un invito – non privo di ironia – alla calma: "Vi sto avvertendo molto ansiosi e molto nervosi". E propone di riportare il confronto sui programmi, per offrire ai cittadini la possibilità di guardare con ottimismo a una Trani diversa da quella che, a suo dire, l'amministrazione uscente lascerà nel 2026.