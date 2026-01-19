Andrea Ferri candidato BAT
Andrea Ferri candidato BAT
Politica

Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto

Il neo-consigliere regionale di FDI sceglie la via del garbo istituzionale: «Avversari ma non nemici»

Trani - lunedì 19 gennaio 2026
In un clima politico spesso avvelenato da tifoserie e attacchi personali, il neo-consigliere regionale di Fratelli d'Italia sceglie la strada della maturità. Il post di Andrea Ferri rappresenta un'ottima lezione di garbo istituzionale, merce rara di questi tempi.

Nel post social Ferri non rinuncia alla sua identità "pur nella netta contrapposizione politica", ma dimostra di saper distinguere la battaglia partitica dal rispetto per le istituzioni. Il suo augurio a Debora Ciliento e Marina Leuzzi, assessore in Giunta Decaro, non è un atto formale, ma un segnale politico intelligente perchè riconosce che, quando si parla di temi strategici come Ambiente e Urbanistica, il "bene comune" e le esigenze del territorio (Trani e la BAT) vengono prima delle casacche di partito. È un approccio costruttivo: un'opposizione che vigila e controlla "confido in un'azione responsabile", ma che sa anche riconoscere il valore della rappresentanza territoriale. Se questa sarà la cifra stilistica dei rappresentanti tranesi in Regione – maggioranza e opposizione – Trani potrà finalmente contare su una squadra che, pur su binari diversi, spinge nella stessa direzione per la città. Chapeau.

Il post di Andrea Ferri:
