Agricoltura, Andrea Ferri (FdI) incontra l’assessore Paolicelli: rassicurazioni su irrigazione, viabilità rurale e libretti carburante

Dighe adeguate per l’estate e impegno sui libretti carburante.

Trani - mercoledì 4 marzo 2026 6.51
A seguito delle numerose sollecitazioni ricevute da diversi agricoltori del territorio della Provincia, Barletta-Andria-Trani, lo scorso 03 marzo, il Consigliere Regionale Andreea Ferri (FDI) ha incontrato l'assessore all'Agricoltura Francesco Paolicelli:

"È stato un incontro, cordiale e costruttivo - ha detto Ferri - dove sono stati affrontati alcuni temi centrali per il comparto: il funzionamento dei consorzi irrigui, le condizioni delle dighe dopo la siccità dello scorso anno, le criticità segnalate sul rilascio del libretto carburante agricolo e le prospettive di finanziamento per interventi sulle strade rurali. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione del sistema irriguo. L'assessore mi ha riferito che le dighe presentano attualmente una capienza adeguata a garantire il supporto alla stagione agricola estiva. Resta tuttavia prioritario il tema della manutenzione delle condotte, per evitare dispersioni e assicurare piena efficienza alla rete. Per quanto riguarda invece la problematica legata al libretto carburante agricolo, segnalato da diversi agricoltori di Trani, sempre l'assessore mi ha rassicurato che dopo gli approfondimenti tecnici svolti nelle ultime ore, la situazione sembra poter rientrare nei prossimi giorni . Nel corso dell'incontro si è inoltre discusso anche delle risorse che potranno essere destinate a un eventuale nuovo bando per la manutenzione delle strade rurali, tema considerato prioritario per garantire sicurezza e funzionalità alle attività produttive."

