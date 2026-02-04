Andrea Ferri e Tonia Spina dal Prefetto BAT Anania. <span>Foto credits</span>
Andrea Ferri e Tonia Spina dal Prefetto BAT Anania. Foto credits
Politica

Visita al nuovo Prefetto della BAT di Andrea Ferri e Tonia Spina

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia della provincia di Barletta-Andria-Trani per un incontro di conoscenza e confronto

Trani - mercoledì 4 febbraio 2026 14.38 Comunicato Stampa
I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia della provincia di Barletta-Andria-Trani, Tonia Spina e Andrea Ferri, hanno effettuato una visita istituzionale al nuovo Prefetto della BAT, Flavia Anania, per un incontro di conoscenza e confronto sui principali temi che interessano il territorio. «Si è trattato di un momento di dialogo importante – ha dichiarato Tonia Spina – che ci ha permesso di affrontare diverse questioni strategiche per la nostra provincia. La sicurezza, in particolare, resta un aspetto primario per la tutela dei cittadini, insieme alle tematiche ambientali e ad altre problematiche che richiedono un'azione condivisa tra le istituzioni».

«Abbiamo riscontrato grande disponibilità e attenzione da parte del Prefetto Anania – ha aggiunto Andrea Ferri –, che ci ha raccontato di aver già avuto modo di conoscere le città della provincia e di aver incontrato i sindaci del territorio. Un metodo di lavoro basato sull'ascolto e sul confronto diretto che riteniamo fondamentale». «Da parte nostra – hanno concluso i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia – c'è la piena volontà di avviare una leale e fattiva collaborazione istituzionale con la Prefettura, nell'interesse delle comunità della BAT e per affrontare con responsabilità le sfide presenti e future del territorio».
