La Puglia non lascia indietro nessuno: il piano Decaro contro la crisi economica

Obiettivo: Consentire alle attività di ottenere finanziamenti fino a 1 milione di euro .

Consentire alle attività di ottenere finanziamenti fino a . Utilizzo: Spese correnti, investimenti e gestione della liquidità per far fronte ai momenti di stallo del mercato.

Tasso Zero: Nessun interesse applicato. Zero Spese: Nessun costo di gestione o commissione bancaria. Priorità ISEE: Il fondo iniziale di 1 milione di euro darà la precedenza ai cittadini con redditi più bassi, con una soglia fissata a 18.000 euro di ISEE.

"Nessuno dovrebbe sentirsi solo davanti a una crisi economica". Con queste parole, affidate ai propri canali social, il Presidente della Regione Puglia,, ha annunciato un pacchetto di misure straordinarie destinate a sostenere il tessuto produttivo e le fasce più fragili della popolazione pugliese.L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che, in momenti di flessione personale o professionale, il principale ostacolo è spesso rappresentato dal. Quando mancano le garanzie reali, le porte delle banche si chiudono; ecco perché la Regione ha deciso di intervenire direttamente, mettendoci la "faccia" e i fondi.Il primo pilastro della manovra riguarda lee i liberi professionisti. La Regione ha stanziato un fondo diche fungerà da garanzia per facilitare l'accesso al credito:La vera novità del piano Decaro riguarda però il versante sociale, sviluppato in collaborazione con l'. Si tratta di una misura pensata per chi è stato colpito da eventi imprevisti, come la perdita del lavoro o l'accumulo di arretrati sull'affitto."È un aiuto concreto per non perdere la casa e affrontare spese improvvise," ha spiegato Decaro. Il bando prevede prestiti fino acon caratteristiche uniche:L'approccio scelto dalla presidenza regionale non è solo assistenzialista, ma si basa sul concetto di. Decaro punta sulla "mano tesa" delle istituzioni come volano per la ripartenza: "Crediamo nel valore della fiducia. A volte basta un aiuto per rialzarsi e tornare più forti di prima".Con questa mossa, la Puglia prova a scardinare il paradosso del credito, offrendo una rete di sicurezza a chi, pur avendo un progetto o una necessità vitale, viene considerato "non bancabile" dal sistema tradizionale. Le modalità di accesso ai bandi saranno rese note a breve attraverso i portali ufficiali della